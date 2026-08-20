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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 20 Agustus 2026 | 22.58 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Aries Kamis, 20 Agustus 2026, Kelola Stres dan Jaga Kondisi Tubuh

Ilustrasi zodiak Aries (freepik)

JawaPos.com - Kesehatan Aries pada Kamis, 20 Agustus 2026, perlu mendapat perhatian lebih, terutama berkaitan dengan tekanan dan stres yang menumpuk.

Banyaknya hal yang harus dipikirkan dapat memengaruhi suasana hati apabila Aries tidak memberikan waktu yang cukup untuk beristirahat.

Aries mungkin terbiasa menghadapi berbagai persoalan sekaligus, tetapi tubuh dan pikiran tetap membutuhkan jeda.

Mengatur emosi serta menjaga kebiasaan sehari-hari dapat membantu mempertahankan kondisi tubuh tetap baik.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Aries pada Kamis, 20 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Persoalan keluarga yang muncul dapat membuat suasana hati Aries lebih mudah berubah. Ketika menghadapi situasi seperti ini, cobalah membedakan antara masalah yang masih bisa diselesaikan dan hal-hal yang memang berada di luar kendali.

Jangan terus membawa persoalan keluarga ke dalam pikiran ketika sedang bekerja maupun beristirahat.

Berikan ruang bagi diri sendiri untuk menenangkan pikiran agar tekanan emosional tidak semakin menumpuk.

Aktivitas fisik ringan juga dapat menjadi pilihan untuk menjaga tubuh tetap bugar. Aries bisa berjalan kaki, melakukan peregangan, atau memilih olahraga dengan intensitas yang sesuai kemampuan.

Kualitas tidur tidak boleh diabaikan. Jika selama beberapa waktu Aries terbiasa tidur terlalu larut, cobalah mulai mengatur kembali jadwal istirahat.

Tubuh membutuhkan waktu yang cukup untuk memulihkan energi setelah menjalani aktivitas sepanjang hari.

Pola makan juga perlu diperhatikan. Kesibukan sebaiknya tidak menjadi alasan untuk terlalu sering mengonsumsi makanan cepat saji atau melewatkan waktu makan. Pilih makanan yang lebih seimbang dan pastikan kebutuhan cairan tetap terpenuhi.

Aries tidak perlu melakukan perubahan gaya hidup secara drastis dalam waktu singkat. Justru, kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten biasanya lebih mudah dipertahankan dalam jangka panjang.

Mengatur waktu untuk bersantai juga dapat membantu mengurangi tekanan. Luangkan beberapa menit untuk melakukan aktivitas yang membuat pikiran lebih tenang, seperti membaca, mendengarkan musik, berjalan santai, atau sekadar menjauh sejenak dari pekerjaan.

Editor: Novia Tri Astuti
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