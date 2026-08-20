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Rabbany Wanadriani
Kamis, 20 Agustus 2026 | 19.11 WIB

Dikenal Paling Gigih Cari Cuan, 7 Shio Ini Sering Jadi Andalan Keluarga

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Dalam sebuah keluarga, sering kali ada satu sosok yang menjadi penggerak utama dalam urusan ekonomi. Mereka tak kenal lelah mencari peluang, bekerja keras, sekaligus berusaha memastikan orang-orang terdekatnya tetap hidup dalam kondisi berkecukupan.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, sejumlah shio dianggap memiliki karakter yang mendukung datangnya keberuntungan dan kemakmuran. Mereka dikenal pandai melihat kesempatan, gigih menghadapi kesulitan, serta memiliki dorongan kuat untuk membantu keluarga.

Dilansir naurakom, berikut tujuh shio yang kerap dikaitkan dengan sosok pembawa rezeki bagi keluarga dan lingkungan di sekitarnya.

1. Tikus

Orang yang lahir di bawah shio Tikus dikenal memiliki kecerdikan dan kemampuan membaca situasi. Mereka pandai mengatur keuangan serta mampu menemukan peluang ketika orang lain mungkin melihat jalan buntu.

Dalam kondisi sulit, mereka biasanya tidak mudah menyerah. Berbekal akal dan strategi, masalah justru bisa diubah menjadi kesempatan untuk mendapatkan penghasilan.

Tak heran jika sosok Tikus kerap menjadi salah satu penopang keluarga. Mereka mungkin tidak banyak mengumbar pencapaian, tetapi tindakan nyata yang dilakukan sering memberikan dampak besar bagi orang-orang terdekat.

2. Kerbau

Shio Kerbau identik dengan kerja keras, keteguhan, dan kesabaran. Mereka bukan tipe yang mengejar hasil secara instan, melainkan memilih membangun kehidupan secara bertahap.

Ketekunan menjadi salah satu kekuatan utama mereka. Sedikit demi sedikit, usaha yang dilakukan dapat berkembang menjadi sumber penghasilan yang stabil.

Mereka juga dikenal memiliki rasa tanggung jawab tinggi terhadap keluarga. Ketika orang tua, saudara, atau kerabat membutuhkan bantuan, sosok Kerbau biasanya bersedia mengambil bagian untuk meringankan beban tersebut.

3. Naga

Dalam astrologi Tiongkok, Naga sering dikaitkan dengan kekuatan, ambisi, dan keberuntungan. Mereka memiliki kepercayaan diri tinggi serta keberanian untuk mengejar target yang besar.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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