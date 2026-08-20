Ramalan Zodiak Pisces 20 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

JawaPos.com – Ramalan zodiak Pisces hari ini diprediksi perlu mengendalikan pikiran yang terlalu aktif.

Terlalu banyak berpikir dapat membuat Anda merasa lebih terbebani sepanjang hari dan mengurangi kenyamanan dalam menjalani aktivitas.

Luangkan waktu Anda sejenak untuk bersantai dan menenangkan diri dari berbagai aktivitas.

Meditasi atau kegiatan yang membantu menjernihkan pikiran dapat menjadi pilihan agar Pisces lebih rileks menghadapi berbagai situasi.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Pisces, Kamis (20/8), dikutip dari Astroved.

Pisces (19 Februari – 20 Maret) Secara umum, Pisces mungkin lebih banyak menghabiskan waktu untuk memikirkan berbagai hal.

Kondisi tersebut dapat membuat pikiran terasa lelah, terutama jika Anda terus memikirkan persoalan yang belum memiliki jawaban.

Cobalah mengurangi tekanan pada diri sendiri dengan beristirahat dan mengambil jeda.

Cinta Pisces Hubungan antara Anda dengan pasangan berpotensi diwarnai perbedaan pendapat.