Ramalan Asmara Zodiak Pisces Kamis, 20 Agustus 2026, Ada Peluang Cinta Baru

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Pisces pada Kamis, 20 Agustus 2026, membawa suasana yang cukup romantis dan membuka ruang bagi pengalaman emosional yang menyenangkan.

Pisces yang masih lajang berpeluang berinteraksi dengan seseorang yang menarik, termasuk dari lingkungan yang sebelumnya kurang diperhatikan.

Sementara itu, Pisces yang sudah memiliki pasangan perlu lebih bijak mengelola perasaan agar persoalan kecil tidak berkembang menjadi konflik.

Berikut ramalan asmara zodiak Pisces pada Kamis, 20 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Pisces lajang, peluang mengenal seseorang baru dapat muncul dari situasi yang sederhana.

AstroTalk menyebut sosok berzodiak Taurus berpotensi memberikan pengalaman menarik dalam urusan asmara Pisces.

Meski muncul rasa nyaman atau ketertarikan, Pisces tidak perlu langsung menentukan arah hubungan. Berikan waktu untuk mengenal satu sama lain secara perlahan.

Percakapan ringan dapat membantu mengetahui karakter, pola pikir, serta tujuan masing-masing.

Ketertarikan yang tumbuh secara alami biasanya membutuhkan proses. Karena itu, Pisces sebaiknya menikmati setiap tahap tanpa memberikan tekanan berlebihan kepada diri sendiri maupun orang yang sedang didekati.

Bagi Pisces yang sudah memiliki pasangan, kestabilan emosi menjadi hal yang perlu diperhatikan.

Perubahan suasana hati dapat membuat Pisces lebih mudah tersinggung dan bereaksi berlebihan terhadap perkataan atau tindakan yang sebenarnya sederhana.

Sebelum menyampaikan sesuatu kepada pasangan, pastikan perasaan sudah cukup tenang. Jika terdapat persoalan yang mengganggu pikiran, sampaikan secara terbuka dengan bahasa yang lembut dan tidak menyudutkan.

Hindari menyampaikan kekecewaan melalui sindiran atau memilih diam terlalu lama. Sikap seperti itu justru dapat membuat pasangan kesulitan memahami apa yang sebenarnya sedang dirasakan Pisces.