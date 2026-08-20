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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 20 Agustus 2026 | 17.06 WIB

Ramalan Karier Zodiak Pisces Kamis, 20 Agustus 2026, Lebih Produktif Saat Bekerja Mandiri

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Karier Pisces pada Kamis, 20 Agustus 2026, menunjukkan bahwa bekerja secara mandiri dapat membantu meningkatkan produktivitas.

Pisces mungkin lebih mudah menyelesaikan tugas ketika memiliki kebebasan untuk mengatur ritme, menentukan prioritas, dan memilih cara kerja yang paling nyaman.

Meski begitu, bukan berarti Pisces harus menghindari kerja sama dengan orang lain. Kolaborasi tetap dibutuhkan ketika pekerjaan memang memerlukannya.

Berikut ramalan karier zodiak Pisces pada Kamis, 20 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika sedang mengerjakan tugas yang membutuhkan konsentrasi tinggi, Pisces sebaiknya mengurangi gangguan dari lingkungan sekitar. Ciptakan suasana kerja yang lebih tenang agar perhatian tidak mudah terpecah.

Membuat daftar pekerjaan juga dapat membantu Pisces mengatur energi. Susun tugas berdasarkan tingkat kepentingan dan fokuslah menyelesaikannya satu per satu.

Jangan sampai terlalu banyak waktu digunakan untuk pekerjaan kecil yang sebenarnya bisa diselesaikan kemudian.

Pisces juga sebaiknya tidak terlalu sering menunggu orang lain mengambil keputusan. Jika terdapat tanggung jawab yang memang berada dalam kendali sendiri, segera kerjakan tanpa terlalu banyak menunda.

Editor: Novia Tri Astuti
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