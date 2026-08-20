Ramalan Zodiak Libra 20 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustras zodiak Libra. (Magnific/ Allexxandar)
JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini diprediksi Libra perlu lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Hari ini mungkin tidak berjalan sesuai harapan, sehingga setiap tindakan sebaiknya dipikirkan matang agar tidak menimbulkan masalah baru.
Selain itu, Libra disarankan menjaga ucapan saat berkomunikasi. Kata-kata yang disampaikan tanpa pertimbangan dapat memicu konsekuensi yang merugikan, baik dalam urusan pekerjaan maupun hubungan pribadi.
Libra (23 September – 22 Oktober)
Secara umum, hari ini mungkin menghadirkan sejumlah hambatan dan hasil yang tidak sesuai harapan. Karena itu, hindari mengambil keputusan secara terburu-buru dan pertimbangkan setiap langkah dengan matang. Menjaga cara berkomunikasi juga menjadi hal penting bagi Libra.
Cinta Libra
Hubungan asmara berpotensi diwarnai emosi yang mudah meningkat. Anda mungkin kehilangan kesabaran terhadap pasangan, tetapi tindakan impulsif justru dapat memperkeruh keadaan.
Cobalah mengubah pendekatan dengan menjadi lebih positif dan terbuka. Sikap yang lebih tenang akan membantu menciptakan suasana hubungan yang jauh lebih nyaman.
Karier Libra
Dalam pekerjaan, Anda mungkin menghadapi kekecewaan atau sejumlah hambatan yang membuat tugas tidak berjalan efektif. Kondisi ini dapat membuat pekerjaan terasa lebih berat dari biasanya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!
Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!
Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade
Prediksi Skor Vietnam vs Malaysia Leg 2 Semifinal AFF 2026: The Golden Star Warriors Menuju Final!
Profil Putri Juficha, Miss Earth Indonesia 2025 yang Meninggal di Usia Muda
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Ada Andik Vermansah Hingga Leo Lelis, 6 Mantan Pemain Persebaya Memperkuat Tim Promosi
Prediksi Skor Thailand vs Singapura: Gajah Perang Selangkah Lagi ke Final Piala AFF 2026!
Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027