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Tazkia Royyan Hikmatiar
Kamis, 20 Agustus 2026 | 18.01 WIB

Ramalan Zodiak Libra 20 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustras zodiak Libra. (Magnific/ Allexxandar) - Image

Ilustras zodiak Libra. (Magnific/ Allexxandar)

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini diprediksi Libra perlu lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Hari ini mungkin tidak berjalan sesuai harapan, sehingga setiap tindakan sebaiknya dipikirkan matang agar tidak menimbulkan masalah baru.

Selain itu, Libra disarankan menjaga ucapan saat berkomunikasi. Kata-kata yang disampaikan tanpa pertimbangan dapat memicu konsekuensi yang merugikan, baik dalam urusan pekerjaan maupun hubungan pribadi.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Libra, Kamis (20/8), dikutip dari Astroved.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Secara umum, hari ini mungkin menghadirkan sejumlah hambatan dan hasil yang tidak sesuai harapan. Karena itu, hindari mengambil keputusan secara terburu-buru dan pertimbangkan setiap langkah dengan matang. Menjaga cara berkomunikasi juga menjadi hal penting bagi Libra.

Cinta Libra

Hubungan asmara berpotensi diwarnai emosi yang mudah meningkat. Anda mungkin kehilangan kesabaran terhadap pasangan, tetapi tindakan impulsif justru dapat memperkeruh keadaan.

Cobalah mengubah pendekatan dengan menjadi lebih positif dan terbuka. Sikap yang lebih tenang akan membantu menciptakan suasana hubungan yang jauh lebih nyaman.

Karier Libra

Dalam pekerjaan, Anda mungkin menghadapi kekecewaan atau sejumlah hambatan yang membuat tugas tidak berjalan efektif. Kondisi ini dapat membuat pekerjaan terasa lebih berat dari biasanya.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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