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Tazkia Royyan Hikmatiar
Kamis, 20 Agustus 2026 | 18.25 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 20 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com – Ramalan zodiak Capricorn hari ini diprediksi akan menjalani hari yang penuh keberuntungan. 

Berbagai target yang selama ini diupayakan berpeluang tercapai dan membawa kebahagiaan.

Momentum ini juga mendukung Capricorn untuk mengambil keputusan-keputusan penting.

Dengan keyakinan dan pertimbangan yang matang, langkah yang diambil hari ini dapat membuka peluang positif untuk ke depannya.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Kamis (20/8), dikutip dari Astroved.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Secara umum, hari ini membawa energi positif bagi Capricorn. Anda memiliki peluang lebih besar untuk mencapai tujuan dan menikmati hasil dari usaha yang telah dilakukan.

Keberuntungan tersebut juga membuat Anda berada dalam posisi yang baik untuk menentukan langkah berikutnya.

Cinta Capricorn

Kehidupan asmara berjalan dengan suasana yang hangat. Anda lebih mudah mengungkapkan perasaan kepada pasangan dengan cara yang ringan dan menyenangkan.

Keterbukaan tersebut dapat membuat hubungan semakin dekat. Jangan ragu menunjukkan perhatian dan kasih sayang agar keharmonisan bersama pasangan semakin kuat.

Karir Capricorn

Kerja keras yang selama ini Anda lakukan berpotensi membuahkan hasil yang memuaskan. 

Editor: Bayu Putra
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Sumber: Astroved.com
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