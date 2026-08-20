Ramalan Zodiak Aquarius 20 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

JawaPos.com – Ramalan zodiak Aquarius hari ini diprediksi akan menjalani hari yang menguntungkan. Berbagai upaya yang dilakukan berpeluang membuahkan keberhasilan, sementara aktivitas sehari-hari dapat berjalan lebih mudah tanpa banyak hambatan.

Kondisi yang positif ini membuat Aquarius memiliki kesempatan untuk menikmati hasil dari usaha yang telah dilakukan. Manfaatkan momentum tersebut untuk menyelesaikan berbagai rencana dengan penuh percaya diri.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Aquarius, Kamis (20/8), dikutip dari Astroved.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Secara umum, hari ini membawa perkembangan positif bagi Aquarius. Anda dapat menjalankan berbagai aktivitas dengan lebih lancar dan tidak menghadapi banyak kendala berarti. Keberhasilan dalam sejumlah upaya juga dapat meningkatkan rasa percaya diri.

Cinta Aquarius

Hubungan dengan pasangan berada dalam suasana yang harmonis. Anda dan pasangan memiliki pemahaman yang baik sehingga komunikasi terasa lebih menyenangkan.

Percakapan ringan dan penuh perhatian dapat membuat hubungan semakin hangat. Manfaatkan momen ini untuk mempererat kedekatan dan menikmati waktu bersama pasangan.

Karier Aquarius