Ramalan Zodiak Scorpio 20 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Hari ini, zodiak Scorpio tengah rentan terjebak dalam situasi yang canggung. Ingatlah bahwa kata-kata dapat diputarbalikkan dan digunakan untuk melawan jika diucapkan di luar konteks.
Pastikan untuk berpikir sebelum mengatakan sesuatu dan hindari penyesalan sehingga Scorpio akan terhindar dari rasa malu.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio pada Kamis, 20 Agustus 2026.
Scorpio (23 Oktober – 21 November)
Zodiak Scorpio akan mudah menarik perhatian lawan jenis dengan pesona yang dimiliki pada hari ini. Terkait karir, hindari konfrontasi dan jangan sampai Scorpio mengatakan sesuatu yang akan disesali nanti.
Sementara itu, perbaiki pola makan dengan mengonsumsi produk gandum dan sayuran. Pada ranah keuangan, jangan ragu untuk menelusuri iklan rumah karena akan membuahkan hasil dalam jangka panjang.
Cinta Scorpio
Scorpio mudah menarik perhatian lawan jenis dengan pesona yang dimiliki. Namun, Scorpio sedang ingin bebas dan tidak terikat sambil menjajaki peluang.
Manfaatkan waktu ini untuk keluar bersama teman-teman dan menikmati bersosialisasi. Suasana hati yang riang akan membuat Scorpio menjadi orang yang paling disukai.
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Jawa Pos
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