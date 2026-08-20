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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 20 Agustus 2026 | 12.30 WIB

Ramalan Zodiak Libra 20 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Hari ini, hubungan zodiak Libra dengan seorang teman atau anggota keluarga tidak berjalan begitu baik. Libra mungkin merasa kesulitan karena setiap upaya untuk memperbaiki hubungan dengan orang-orang terkasih, tidak berjalan dengan baik. 

Mungkin, yang dibutuhkan orang ini hanyalah lebih banyak waktu dan kesabaran. Beri mereka waktu dan lanjutkan dialog dengan cara yang tidak terlalu mencolok. Strategi Libra harus disesuaikan dengan hati-hati dan halus.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra pada Kamis, 20 Agustus 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak Libra bisa memikat siapa pun dengan pesona yang dimiliki hari ini. Terkait karir, berhati-hatilah agar tidak kehilangan kendali diri terhadap seseorang yang berwenang di tempat kerja.

Sementara itu, pertahankan tekad dan disiplin diri untuk mencapai tujuan kesehatan dalam jangka panjang. Terkait keuangan, pastikan melakukan riset jika Libra mempertimbangkan untuk membeli rumah yang tepat.

Cinta Libra

Hari ini, Libra bisa memikat siapa pun dengan pesona yang dimiliki. Seolah-olah, semua mata tertuju pada Libra kemana pun pergi. Nikmati semua perhatian yang diterima hari ini. Libra bisa saja memulai hubungan asmara dengan seseorang yang ditemui hari ini.

Karir Libra

Editor: Candra Mega Sari
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