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Tazkia Royyan Hikmatiar
Kamis, 20 Agustus 2026 | 18.10 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 20 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com – Ramalan zodiak Scorpio hari ini disarankan tidak memaksakan diri. Hari ini mungkin tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan dan sejumlah aktivitas dapat terasa lebih sulit untuk diselesaikan secara efektif.

Karena itu, hindari mengambil keputusan besar dan berikan waktu bagi diri sendiri untuk lebih rileks. Kesabaran akan menjadi kunci agar berbagai situasi yang muncul tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar bagi Scorpio.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Scorpio, Kamis (20/8), dikutip dari Astroved.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Secara umum, hari ini bukan waktu yang tepat untuk mengambil langkah besar. Kesulitan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari mungkin membuat Anda merasa kurang produktif dibandingkan biasanya. Cobalah memperlambat ritme dan jangan terlalu membebani diri.

Cinta Scorpio

Hubungan asmara membutuhkan kedekatan dan rasa saling percaya. Membangun hubungan yang juga dilandasi persahabatan dapat membantu menjaga keharmonisan bersama pasangan.

Luangkan waktu untuk menjadi pendengar yang baik dan berbagi cerita dengan pasangan. Hubungan yang hangat dan terbuka akan membuat Anda berdua lebih mudah menghadapi berbagai situasi.

Karier Scorpio

Dalam pekerjaan, Anda mungkin melakukan sejumlah kesalahan. Jangan langsung panik karena kesalahan tersebut masih dapat diperbaiki jika Anda bekerja dengan lebih teliti.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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