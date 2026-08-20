Ramalan Asmara Zodiak Libra Kamis, 20 Agustus 2026, Jaga Hubungan Tetap Hangat

JawaPos.com - Kehidupan asmara Libra pada Kamis, 20 Agustus 2026, mengingatkan pentingnya memberikan perhatian secara konsisten kepada hubungan yang sedang dijalani.

Kesibukan sehari-hari jangan sampai membuat Libra dan pasangan hanya menjalani rutinitas tanpa menyediakan waktu untuk benar-benar terhubung secara emosional.

Perhatian sederhana dan komunikasi yang terbuka dapat membantu menjaga kedekatan tetap kuat.

Libra juga perlu berani membicarakan hal-hal yang mengganjal daripada terus menyimpannya sendiri.

Berikut ramalan asmara zodiak Libra pada Kamis, 20 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Libra dikenal mampu menciptakan suasana harmonis dalam hubungan. Namun, keinginan untuk menghindari konflik terkadang membuat Libra memilih memendam masalah agar keadaan tetap tenang.

Kebiasaan tersebut sebaiknya mulai dikurangi. Jika ada sesuatu yang mengganggu pikiran, sampaikan kepada pasangan dengan cara yang lembut dan tidak menyudutkan.