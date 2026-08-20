Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Kamis, 20 Agustus 2026, Buka Hati dengan Tetap Waspada

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Aquarius pada Kamis, 20 Agustus 2026, dipengaruhi oleh kemampuan membaca keadaan sekaligus mengelola perasaan.
Bagi Aquarius yang masih lajang, peluang mengenal seseorang baru dapat muncul melalui dunia digital, termasuk aplikasi kencan atau interaksi di media sosial.
Ketertarikan yang muncul secara online memang dapat menumbuhkan rasa penasaran, tetapi Aquarius sebaiknya tidak langsung menganggapnya sebagai tanda hubungan serius.
Berikan waktu untuk mengenal seseorang secara perlahan sebelum menentukan arah hubungan. Perhatikan bagaimana cara orang tersebut berkomunikasi, menghargai batas pribadi, serta memperlakukan orang lain.
Jangan hanya menjadikan kesan pertama sebagai dasar untuk mengambil keputusan.
Aquarius juga disarankan untuk memperhatikan intuisi. Jika sejak awal terdapat sikap atau situasi yang membuat tidak nyaman, jangan mengabaikan perasaan tersebut hanya karena ingin mempertahankan sebuah koneksi.
Sebaliknya, jika komunikasi berlangsung menyenangkan, terbuka, dan saling menghargai, hubungan dapat dikembangkan secara bertahap.
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Jawa Pos
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