7 Cara Merencanakan Kencan yang Akan Mempererat Hubungan Asmara Menurut Psikologi

JawaPos.com - Kencan bukan sekadar memilih restoran yang bagus, menonton film bersama, atau mencari tempat yang sedang populer.

Dalam hubungan asmara, sebuah kencan dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat kedekatan emosional, membangun komunikasi, menciptakan kenangan bersama, dan membuat pasangan merasa dihargai.

Menurut psikologi hubungan, kualitas interaksi jauh lebih penting daripada seberapa mahal atau mewah sebuah kencan. Bahkan, aktivitas sederhana dapat memberikan dampak positif ketika dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan emosional kedua pasangan.

Lantas, bagaimana cara merencanakan kencan agar bukan hanya menyenangkan, tetapi juga membantu mempererat hubungan?

Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (20/8), terdapat tujuh cara yang bisa diterapkan.

1. Pilih Aktivitas yang Memungkinkan Kalian Berinteraksi

Tidak semua kencan memberikan ruang yang sama untuk membangun kedekatan. Aktivitas yang membuat pasangan terus-menerus sibuk dengan layar, berada dalam keramaian, atau hanya duduk tanpa banyak kesempatan berbicara mungkin terasa menyenangkan, tetapi belum tentu memberikan banyak kesempatan untuk memperkuat hubungan.

Karena itu, pertimbangkan aktivitas yang memungkinkan kalian berbicara dan melakukan sesuatu bersama.

Misalnya, daripada hanya pergi ke pusat perbelanjaan, kalian bisa mencoba memasak bersama, berjalan santai, mengunjungi museum, bermain permainan papan, atau menjelajahi tempat baru.