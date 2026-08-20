6 Zodiak Paling Cerdas dan Punya Naluri Tajam Menghadapi Kehidupan Nyata

JawaPos.com – Zodiak tertentu dikenal memiliki kecerdasan yang tidak selalu terlihat dari prestasi akademis semata.

Kecerdasan jenis ini lebih mengarah pada naluri tajam dalam membaca situasi dan bertahan di tengah kehidupan nyata.

Beberapa zodiak dianggap lebih unggul dalam memahami dinamika sosial dan memanfaatkan kelebihan diri sendiri secara maksimal.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (20/8), dijelaskan enam zodiak yang dinilai paling cerdas dan memiliki naluri tajam saat menghadapi kehidupan nyata.

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1. Aries

Zodiak ini kerap dicap sebagai pribadi impulsif yang bertindak tanpa banyak berpikir panjang terlebih dahulu.

Namun anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar karena kecepatan bertindak justru menjadi salah satu kekuatan utama mereka.

Saat orang lain masih sibuk mencari tahu penyebab masalah, Aries sudah lebih dulu turun tangan menyelesaikannya.

Sifat kepemimpinan alami melekat kuat pada diri Aries meski mereka tidak selalu peduli ada yang mengikuti arahannya.