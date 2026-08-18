5 Cara Tak Terduga Membuat Diri Kita Kurang Cerdas Setiap Hari Menurut Psikologi, Apa Sajakah?

JawaPos.com - Kita sering mengira bahwa kecerdasan menurun hanya karena usia, kurang belajar, atau tidak memiliki kemampuan akademis yang cukup. Padahal, dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak kebiasaan sederhana yang secara perlahan dapat menghambat cara otak bekerja.

Menariknya, beberapa kebiasaan tersebut justru terlihat normal. Kita melakukannya tanpa merasa sedang melakukan sesuatu yang buruk bagi kemampuan berpikir.

Membuka ponsel setiap beberapa menit, selalu mencari jawaban instan, menghindari hal-hal yang membuat tidak nyaman, atau terlalu sering melakukan banyak pekerjaan sekaligus mungkin terasa efisien. Namun, jika dilakukan terus-menerus, kebiasaan tersebut dapat memengaruhi perhatian, daya ingat, kemampuan mengambil keputusan, dan cara kita memecahkan masalah.

Psikologi tidak mengatakan bahwa kebiasaan-kebiasaan ini secara sederhana membuat seseorang “menjadi bodoh”. Otak manusia jauh lebih kompleks daripada itu.

Namun, lingkungan dan kebiasaan sehari-hari dapat memengaruhi kemampuan kognitif yang kita gunakan untuk belajar, berkonsentrasi, mengingat informasi, dan berpikir secara mendalam.

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (18/8), terdapat lima cara yang mungkin tidak kita sadari dapat membuat kemampuan berpikir kita kurang optimal setiap hari.

1. Terlalu Cepat Mencari Jawaban Sebelum Mencoba Berpikir Sendiri

Bayangkan Anda sedang mencoba mengingat nama sebuah film, mencari arti sebuah kata, atau memecahkan persoalan sederhana.

Sebelum memberikan kesempatan kepada otak untuk mengingat atau memecahkannya, tangan kita sudah membuka mesin pencari.