Jika Pasangan Anda Memiliki 7 Tanda Ini, Bisa Jadi Dia Orang yang Cerdas Menurut Psikologi

seseorang yang memiliki pasangan yang cerdas. (magnific)

JawaPos.com - Ketika membicarakan pasangan yang cerdas, banyak orang langsung membayangkan seseorang yang memiliki nilai akademik tinggi, mampu memecahkan soal rumit, atau mempunyai wawasan luas.



Padahal, dalam hubungan romantis, kecerdasan tidak selalu terlihat dari seberapa banyak seseorang mengetahui sesuatu.



Ada jenis kecerdasan yang justru jauh lebih terasa dalam kehidupan sehari-hari: bagaimana seseorang menghadapi konflik, memahami perasaan orang lain, mengakui kesalahan, mengambil keputusan, mengendalikan emosi, dan belajar dari pengalaman.



Seseorang mungkin sangat pintar secara akademis, tetapi belum tentu mampu menjalani hubungan dengan matang. Sebaliknya, ada orang yang tidak selalu banyak bicara atau menunjukkan kemampuan intelektualnya secara terang-terangan, tetapi memiliki cara berpikir yang sangat dewasa dan fleksibel.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (9/8), dalam psikologi, kemampuan seperti pengaturan emosi, perspektif sosial, fleksibilitas kognitif, dan kemampuan belajar dari pengalaman merupakan bagian penting dari bagaimana seseorang berfungsi dalam kehidupan dan hubungan.



Karena itu, jika pasangan Anda menunjukkan beberapa tanda berikut secara konsisten, hal tersebut bisa menjadi indikasi bahwa ia memiliki kecerdasan emosional dan pola pikir yang matang.



Bukan berarti tujuh tanda ini otomatis membuktikan seseorang “lebih pintar” daripada orang lain. Namun, tanda-tanda tersebut menunjukkan kualitas berpikir yang biasanya sangat berharga dalam hubungan jangka panjang.



1. Dia Tidak Takut Mengatakan, “Aku Salah”



Salah satu tanda yang sering diremehkan adalah kemampuan seseorang untuk mengakui kesalahan.



Coba perhatikan bagaimana pasangan Anda bersikap ketika melakukan sesuatu yang membuat Anda kecewa.



Apakah dia langsung mencari alasan?



Apakah dia menyalahkan keadaan?



Apakah dia mengatakan, “Kamu juga pernah melakukan hal yang sama”?



Atau dia mampu berhenti sejenak dan mengatakan:



“Iya, aku salah. Aku seharusnya tidak melakukan itu.”



Kalimat sederhana tersebut sebenarnya menunjukkan sesuatu yang cukup penting.



Orang yang mampu mengakui kesalahan biasanya tidak terlalu terjebak dalam kebutuhan untuk selalu terlihat benar.



Dia mampu membedakan antara harga dirinya dan pendapatnya.



Dengan kata lain, mengakui bahwa dirinya salah tidak otomatis membuatnya merasa dirinya sebagai orang yang buruk.



Ini berkaitan dengan kemampuan melakukan refleksi diri.



Orang yang reflektif mampu melihat perilakunya sendiri dari jarak tertentu dan bertanya:



“Apa yang sebenarnya terjadi? Apa kontribusiku dalam masalah ini? Apa yang bisa aku lakukan dengan lebih baik?”



Dalam hubungan, kemampuan seperti ini sangat berharga.



Sebab konflik sebenarnya bukan selalu masalah terbesar dalam sebuah hubungan.



Yang lebih menentukan adalah bagaimana kedua orang menghadapi konflik tersebut.



Pasangan yang tidak pernah mau mengakui kesalahan dapat membuat setiap masalah berubah menjadi pertarungan ego.



Sebaliknya, pasangan yang mampu berkata “aku salah” memberikan ruang bagi hubungan untuk berkembang.



Yang menarik, kecerdasan semacam ini sering kali tidak terlihat spektakuler.



Tidak ada penghargaan untuk seseorang yang mampu meminta maaf dengan tulus.



Namun dalam kehidupan nyata, kemampuan tersebut bisa menjadi salah satu fondasi hubungan yang sehat.



2. Dia Mampu Mengubah Pendapat Ketika Mendapat Informasi Baru



Apakah pasangan Anda selalu merasa pendapatnya paling benar?



Atau dia bisa mengatakan:



“Aku belum pernah melihatnya dari sudut pandang itu.”



Orang yang cerdas tidak selalu mempertahankan pendapat hanya karena itu adalah pendapat yang sudah lama dia pegang.



Salah satu karakteristik berpikir yang sehat adalah fleksibilitas kognitif.



Artinya, seseorang mampu menyesuaikan cara berpikir ketika menghadapi informasi, pengalaman, atau perspektif baru.



Misalnya, awalnya dia menganggap seseorang yang terlambat adalah orang yang tidak menghargai waktu.



Kemudian dia mengetahui bahwa orang tersebut mengalami keadaan darurat.



Orang dengan pemikiran yang fleksibel dapat mengubah penilaiannya:



“Kalau begitu, situasinya memang berbeda.”



Ini bukan berarti dia tidak memiliki prinsip.



Justru sebaliknya.



Dia dapat memiliki prinsip sekaligus memahami bahwa realitas tidak selalu sesederhana hitam dan putih.



Dalam hubungan romantis, fleksibilitas seperti ini sangat penting.



Sebab pasangan Anda tidak akan selalu memiliki pengalaman, kebiasaan, atau sudut pandang yang sama dengan Anda.



Jika setiap perbedaan dianggap sebagai ancaman, hubungan akan cepat berubah menjadi arena debat.



Tetapi jika perbedaan dianggap sebagai kesempatan untuk belajar, hubungan dapat menjadi tempat berkembang bagi keduanya.



Jadi, perhatikan bagaimana pasangan Anda merespons ketika Anda menyampaikan pendapat yang berbeda.



Apakah dia langsung berkata:



“Kamu salah.”



Atau dia mencoba memahami:



“Kenapa kamu melihatnya seperti itu?”



Pertanyaan kedua menunjukkan kualitas berpikir yang jauh lebih terbuka.



3. Dia Tidak Mudah Terprovokasi Saat Terjadi Konflik



Kecerdasan bukan berarti seseorang tidak pernah marah.



Manusia tetap memiliki emosi.



Orang yang cerdas secara emosional pun dapat merasa kesal, kecewa, cemburu, atau marah.



Perbedaannya terletak pada apa yang dia lakukan terhadap emosi tersebut.



Ketika konflik terjadi, pasangan yang matang biasanya tidak langsung membiarkan emosinya mengambil alih seluruh perilaku.



Dia mungkin berkata:



“Aku sedang terlalu emosi. Kita bicarakan lagi setelah aku lebih tenang.”



Ini merupakan tanda kemampuan regulasi emosi.



Regulasi emosi bukan berarti menekan perasaan.



Justru seseorang mengakui bahwa dirinya sedang marah, kemudian memilih bagaimana cara merespons kemarahan tersebut.



Hal ini sangat berbeda dengan perilaku seperti membanting barang, menghina pasangan, mengancam putus, melakukan silent treatment sebagai hukuman, atau mengatakan sesuatu yang sengaja dirancang untuk melukai.



Orang yang mampu mengelola emosinya memahami satu hal penting:



merasakan sesuatu tidak berarti harus langsung bertindak berdasarkan perasaan tersebut.



Anda bisa marah tanpa harus menyakiti.



Anda bisa kecewa tanpa harus menghukum.



Anda bisa tidak setuju tanpa harus merendahkan.



Kemampuan memberi jarak antara emosi dan tindakan merupakan keterampilan yang sangat penting dalam hubungan.



Karena konflik tidak bisa dihindari.



Yang bisa dikendalikan adalah cara kita menghadapinya.



4. Dia Benar-Benar Mendengarkan, Bukan Sekadar Menunggu Giliran Bicara



Pernahkah Anda berbicara dengan seseorang tetapi merasa orang tersebut sebenarnya tidak mendengarkan?



Matanya mungkin melihat Anda, tetapi pikirannya sudah sibuk menyiapkan jawaban.



Pasangan yang memiliki kemampuan sosial dan emosional yang baik biasanya menunjukkan pola berbeda.



Ketika Anda bercerita, dia berusaha memahami apa yang sebenarnya Anda maksud.



Dia mungkin bertanya:



“Jadi yang paling membuat kamu kecewa sebenarnya bagian yang mana?”



Atau:



“Kamu ingin aku mendengarkan saja atau kamu ingin aku memberikan solusi?”



Pertanyaan sederhana seperti itu menunjukkan kemampuan memahami kebutuhan komunikasi.



Mendengarkan dengan baik membutuhkan lebih dari sekadar diam.



Seseorang harus mampu menahan dorongan untuk segera memberikan penilaian, membandingkan pengalaman, atau mengalihkan pembicaraan kepada dirinya sendiri.



Dalam psikologi hubungan, kemampuan memahami perspektif pasangan merupakan kualitas yang sangat penting.



Sebab terkadang pasangan tidak membutuhkan solusi.



Mereka hanya ingin merasa dipahami.



Misalnya, Anda pulang dari pekerjaan dalam keadaan sangat lelah.



Anda bercerita tentang hari yang buruk.



Respons pasangan yang kurang sensitif mungkin:



“Ya sudah, jangan dipikirkan.”



Sementara pasangan yang mampu memahami emosi Anda mungkin mengatakan:



“Kedengarannya hari ini benar-benar berat buat kamu.”



Kalimat kedua tidak menyelesaikan masalah.



Tetapi membuat Anda merasa dilihat.



Dan terkadang, itulah yang paling dibutuhkan seseorang dalam hubungan.



5. Dia Tidak Merasa Terancam oleh Keberhasilan Pasangannya



Ini adalah salah satu tanda yang menarik.



Perhatikan bagaimana pasangan Anda merespons ketika Anda berhasil.



Apakah dia benar-benar ikut senang?



Atau justru mulai membandingkan dirinya dengan Anda?



Misalnya Anda mendapatkan promosi pekerjaan.



Pasangan yang tidak aman mungkin berkata:



“Wah, sekarang kamu sudah lebih sukses daripada aku.”



Atau dia justru mencari alasan untuk mengecilkan pencapaian Anda.



Sebaliknya, pasangan yang matang dapat mengatakan:



“Aku bangga sama kamu.”



Kemampuan menikmati keberhasilan pasangan tanpa merasa harga diri sendiri berkurang menunjukkan tingkat keamanan diri yang sehat.



Dia memahami bahwa keberhasilan Anda bukan berarti kegagalannya.



Dalam hubungan yang sehat, pasangan bukanlah kompetitor.



Keduanya berada dalam tim yang sama.



Ini juga menunjukkan cara berpikir yang tidak terlalu berorientasi pada perbandingan sosial.



Dia tidak terus-menerus bertanya:



“Siapa yang lebih hebat?”



Melainkan:



“Bagaimana kita bisa berkembang bersama?”



Tentu, merasa iri sesekali adalah hal manusiawi.



Yang perlu diperhatikan adalah pola.



Jika pasangan Anda secara konsisten mampu mendukung keberhasilan Anda, menghargai pertumbuhan Anda, dan tidak berusaha mengecilkan pencapaian Anda, itu merupakan kualitas yang sangat positif.



6. Dia Bisa Mengatakan, “Aku Tidak Tahu”



Banyak orang mengira kecerdasan berarti selalu mempunyai jawaban.



Padahal, salah satu tanda pemikiran yang matang justru adalah kemampuan mengakui keterbatasan pengetahuan.



“Aku tidak tahu.”



Bagi sebagian orang, tiga kata tersebut terasa sangat sulit diucapkan.



Mereka merasa harus selalu terlihat pintar.



Akibatnya, ketika tidak mengetahui sesuatu, mereka bisa mengarang jawaban, berpura-pura memahami, atau berbicara dengan keyakinan yang sebenarnya tidak didukung informasi yang cukup.



Orang yang berpikir secara sehat memahami bahwa pengetahuan manusia memiliki batas.



Dia tidak malu mengatakan:



“Aku belum tahu tentang itu.”



Dan yang lebih menarik, dia mungkin kemudian berkata:



“Coba aku cari tahu.”



Sikap seperti ini menunjukkan rasa ingin tahu dan keterbukaan terhadap pembelajaran.



Dalam hubungan, sikap tersebut juga membantu mencegah konflik yang tidak perlu.



Bayangkan pasangan sedang membicarakan suatu masalah.



Daripada memaksakan pendapat, dia bisa mengatakan:



“Aku belum punya cukup informasi untuk menilai situasinya.”



Ini menunjukkan kehati-hatian dalam membuat kesimpulan.



Dan kemampuan menunda kesimpulan adalah salah satu kebiasaan berpikir yang sangat berguna.



Karena tidak semua masalah memiliki jawaban sederhana.



7. Dia Belajar dari Pengalaman, Bukan Hanya Mengulanginya



Mungkin ini adalah tanda yang paling penting.



Perhatikan apakah pasangan Anda berubah setelah mengalami kesalahan.



Bukan berubah karena Anda memaksanya.



Tetapi karena dia sendiri menyadari bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki.



Misalnya, dahulu dia sering menghindari pembicaraan ketika sedang marah.



Setelah beberapa konflik, dia menyadari bahwa kebiasaan tersebut justru membuat masalah semakin besar.



Kemudian dia mulai berkata:



“Kalau aku sedang emosi, aku memang butuh waktu sebentar. Tapi setelah itu aku akan kembali dan membicarakannya.”



Itu menunjukkan proses belajar.



Orang yang cerdas tidak harus selalu membuat keputusan yang sempurna.



Dia bisa melakukan kesalahan.



Dia bisa salah memilih.



Dia bisa salah menilai seseorang.



Tetapi dia berusaha mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut.



Inilah yang membedakan kesalahan dengan pola kesalahan.



Satu kesalahan mungkin merupakan bagian normal dari kehidupan.



Namun jika seseorang terus melakukan hal yang sama, menyakiti orang yang sama, dan selalu menemukan alasan untuk membenarkannya, masalahnya bukan lagi sekadar kesalahan.



Sebaliknya, ketika seseorang mampu melihat pola perilakunya dan melakukan perubahan nyata, itu menunjukkan kapasitas untuk belajar.



Dan dalam hubungan jangka panjang, kemampuan belajar sering kali jauh lebih penting daripada menjadi sempurna.



Jadi, Apakah Pasangan Anda Benar-Benar Cerdas?



Jika pasangan Anda memiliki tujuh tanda di atas, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa dia pasti memiliki IQ tinggi.



Psikologi tidak sesederhana itu.



Kecerdasan sendiri memiliki banyak dimensi, dan kemampuan akademik atau skor IQ bukanlah satu-satunya ukuran kualitas seseorang dalam hubungan.



Yang lebih menarik dari tujuh tanda tersebut adalah cara seseorang menggunakan pikirannya dalam kehidupan nyata.



Dia mampu mengakui kesalahan.



Dia terbuka terhadap informasi baru.



Dia dapat mengelola emosinya.



Dia mendengarkan.



Dia tidak merasa perlu bersaing dengan pasangannya.



Dia berani mengatakan “aku tidak tahu”.



Dan yang paling penting, dia belajar dari pengalaman.



Jika semua kualitas itu terlihat secara konsisten, Anda mungkin sedang berhadapan dengan seseorang yang bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kematangan emosional dan sosial yang kuat.



Dan dalam hubungan jangka panjang, kualitas seperti ini bisa menjadi jauh lebih berarti daripada sekadar memiliki pasangan yang pandai berbicara atau terlihat pintar.



Sebab pada akhirnya, hubungan bukanlah ujian untuk mencari siapa yang paling pintar.



Hubungan adalah perjalanan dua orang yang harus terus belajar memahami diri sendiri, memahami satu sama lain, dan menghadapi perubahan bersama.



Jadi, jika pasangan Anda tidak selalu punya jawaban untuk segala sesuatu, tetapi dia mau mendengarkan, mau belajar, mau mengakui kesalahan, dan mau menjadi lebih baik dari hari ke hari, jangan remehkan kualitas tersebut.



