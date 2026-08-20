5 Zodiak yang Kerap Tidak Menghargai Batasan Pribadi Orang Lain

JawaPos.com – Zodiak tertentu kerap kesulitan menghargai batasan pribadi yang dimiliki orang-orang di sekitarnya.

Sikap ini muncul karena karakter dasar yang membuat mereka merasa paling tahu apa yang terbaik bagi orang lain.

Batasan pribadi meliputi banyak aspek mulai dari fisik, emosional, hingga spiritual yang seharusnya dihormati dalam hubungan apa pun.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (20/8), dijelaskan lima zodiak yang dikenal sering tidak menghargai batasan pribadi orang lain menurut ilmu astrologi.

1. Leo

Zodiak ini kerap melanggar batasan karena merasa yakin tindakannya demi kebaikan orang lain semata.

Niat yang mereka bawa sebenarnya baik meski cara penyampaiannya kerap terasa berlebihan dan memaksa.

Leo tidak menyadari bahwa dorongan untuk memaksakan kehendak justru membuat mereka melewati batas kenyamanan orang lain.

Kepribadian yang kuat dan keras kepala membuat Leo sulit menahan diri saat ingin ikut campur.