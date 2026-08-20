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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 20 Agustus 2026 | 16.17 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Gemini Kamis, 20 Agustus 2026, Nikmati Kedekatan Tanpa Terburu-buru

Ilustrasi Gemini (Magnific/macrovector_official) - Image

Ilustrasi Gemini (Magnific/macrovector_official)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Gemini pada Kamis, 20 Agustus 2026, mengajak untuk lebih memperhatikan kebutuhan emosional dan cara membangun kedekatan dengan orang-orang terdekat.

Bagi Gemini yang masih lajang, perasaan sepi mungkin terasa lebih kuat ketika suasana di sekitar sedang tenang.

Rasa kesepian merupakan hal yang wajar dan tidak selalu berarti Gemini harus segera mencari pasangan.

Menikmati waktu bersama orang terdekat atau melakukan kegiatan yang menyenangkan justru dapat membantu menjaga suasana hati.

Berikut ramalan asmara zodiak Gemini pada Kamis, 20 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Gemini dapat mengisi waktu dengan bertemu teman, mengobrol bersama keluarga, atau melakukan hobi yang selama ini disukai.

Waktu sendirian juga tidak selalu harus dipandang sebagai sesuatu yang menyedihkan.

Momen tersebut dapat dimanfaatkan untuk lebih mengenal kebutuhan dan keinginan diri sendiri.

Editor: Novia Tri Astuti
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