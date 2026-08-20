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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 20 Agustus 2026 | 16.01 WIB

Ramalan Zodiak Aries 20 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (Freepik)

JawaPos.com - Api di dalam diri zodiak aries berkobar hari ini. Jadi, berhati-hatilah pada bagaimana menggunakan kekuatan ini. Berbanggalah dan raih kemenangan. Berjalanlah dengan bahu tegak dan kepala tinggi. 

Kebebasan itu penting, tetapi pastikan orang lain tidak menafsirkannya sebagai ketidakpedulian terhadap seseorang atau situasi yang sebenarnya sangat berarti bagimu. Biarkan hatimu berbicara secara terbuka dan jujur.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Kamis, 20 Agustus 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries bisa tampil maksimal dan orang-orang di sekitar pasti akan memperhatikannya. Terkait karir, hindari konfrontasi dan jangan sampai aries mengatakan sesuatu yang akan disesali nanti.

Sementara itu, pecah rutinitas yang membosankan dengan menemukan makanan baru yang disukai. Terkait keuangan, aries harus menikmati perubahan yang akan datang karena ini adalah langkah yang menguntungkan.

Cinta Aries

Ini adalah hari yang sangat baik untuk bersenang-senang dan menghilangkan stres. Cobalah tampil maksimal dan orang-orang di sekitar pasti akan memperhatikannya. Manjakan diri sendiri dengan mengenakan pakaian favorit dan aksesori khusus. Setelahnya, semua mata akan tertuju pada aries.

Editor: Novia Tri Astuti
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