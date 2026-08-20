Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 20 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (freepik)
JawaPos.com - Sebagai hasil dari persahabatan yang bermakna, zodiak leo akan merasakan kepuasan dan kebahagiaan. Segalanya mulai terlihat baik, setelah leo menyelesaikan masalah-masalah yang mengganggu hubungan dengan teman.
Hari ini, leo memiliki kesempatan untuk bertemu orang baru dan teman-teman lama yang sudah lama tidak ditemui. Lebih baik memanfaatkan waktu dengan berpartisipasi dalam suatu aktivitas dan menikmatinya sepenuhnya.
Hari ini menyenangkan dan riang bagi zodiak virgo. Virgo berada dalam suasana hati yang baik untuk bersenang-senang dan berpetualang, sebagai hasil dari transit planet ini.
Virgo perlu beristirahat dari rutinitas harian. Manfaatkan situasi yang menguntungkan ini dan rasakan kesegaran untuk hari baru di tempat kerja esok hari.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Kamis, 20 Agustus 2026.
Leo (23 Juli – 22 Agustus)
Zodiak leo tampak menarik bagi seorang kenalan, yang melihat leo dari sudut pandang baru. Terkait karir, leo harus menahan diri dari argumen yang mungkin terjadi dan menjaga sikap profesional.
Sementara itu, nikmatilah bersantap di restoran terbaik dan manjakan lidah dengan hidangan lezat. Terkait keuangan, saat ini tepat untuk meneliti properti, karena leo akan menemukan pilihan hunian yang sesuai.
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Jawa Pos
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