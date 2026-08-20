Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 20 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak gemini sedang mudah marah, jadi pastikan untuk tidak terlibat dalam pertengkaran dengan orang-orang terkasih. Gemini mungkin terpancing untuk bereaksi dalam beberapa situasi.

Jadi, disinilah gemini harus mengendalikan amarah. Pastikan karakter keras kepalamu tidak menjauhkan dari orang-orang terkasih. Gunakan meditasi untuk menenangkan pikiran yang bergejolak.

Zodiak cancer mungkin mengalami benturan antara harapan dan kewajiban yang kontras. Cancer mungkin sangat menginginkan banyak hal untuk memenuhi keinginan, tetapi harus tahu bahwa kekuatan untuk menciptakan keseimbangan antara harapan dan kewajiban ada di dalam diri.

Ingatlah bahwa hanya diri sendiri yang akan menanggung akibat dari kesalahan yang dibuat. Sebelum mengambil tindakan apa pun pada hari ini, cancer harus mempertimbangkan pro dan kontra dari tindakan tersebut.

Hal ini akan membuat cancer dipenuhi perasaan senang dan puas. Manfaatkanlah situasi ini sebaik-baiknya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Kamis, 20 Agustus 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)