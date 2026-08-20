Ramalan Zodiak Taurus 20 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Mungkin, akan ada banyak keributan atas sesuatu yang tampaknya cukup tidak penting bagi zodiak taurus. Cobalah untuk melihat keindahan dan pentingnya segala sesuatu di sekitar.

Pada saat yang sama, pastikan memberi penghargaan yang cukup pada diri sendiri. Ego taurus cenderung mengalami sedikit transformasi, yang akan memengaruhi cara dalam bereaksi terhadap dunia luar.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Kamis, 20 Agustus 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Seorang teman bisa menjadi pasangan zodiak taurus pada kejadian yang tak terduga. Terkait karir, taurus perlu menghindari terlibat dalam argumen yang tidak perlu dengan orang-orang terdekat.

Sementara itu, nikmati masa kesehatan yang baik ini dan hal-hal terbaik yang ditawarkan oleh kehidupan. Terkait keuangan, berinvestasi pada rumah, kendaraan, atau mengajukan pinjaman merupakan pilihan yang bagus saat ini.

Cinta Taurus