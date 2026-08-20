Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 20 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak aquarius bisa menjelajahi dan menemukan hal-hal baru. Cobalah menyampaikan pikiran dengan hati-hati agar dapat melanjutkan inisiatif dan rencana dengan cara yang tepat.

Semuanya akan berjalan dengan baik dan aquarius akan dapat mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan rumah. Pada sisi lain, koneksi baru kemungkinan akan memasuki hidup dan meningkatkan semangat aquarius.

Zodiak pisces adalah zodiak dengan tingkat intuisi, sensitivitas, dan empati tertinggi. Hubungan pisces dengan keluarga mungkin rumit selama periode ini.

Jika keadaan di rumah tidak berjalan baik, memberi keluarga waktu dan ruang untuk menyelesaikan masalah secara mandiri adalah yang terbaik.

Selalu ada perbedaan pendapat, karena semua orang adalah individu unik dengan pengalaman dan perspektif uniknya tersendiri. Hindari konflik dan jaga jarak sampai situasi kembali tenang.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Kamis, 20 Agustus 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)