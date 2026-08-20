Ramalan Zodiak Pisces 20 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Hari ini, Pisces menjadi zodiak dengan tingkat intuisi, sensitivitas, dan empati tertinggi. Hubungan Pisces dengan keluarga mungkin rumit selama periode ini.
Jika keadaan di rumah tidak berjalan baik, memberi keluarga waktu dan ruang untuk menyelesaikan masalah secara mandiri adalah yang terbaik.
Selalu ada perbedaan pendapat, karena semua orang adalah individu unik dengan pengalaman dan perspektif uniknya tersendiri. Hindari konflik dan jaga jarak sampai situasi kembali tenang.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Kamis, 20 Agustus 2026.
Pisces (19 Februari – 20 Maret)
Jangan ragu untuk meminta nasihat dari teman dekat jika zodiak Pisces masih ragu tentang seseorang yang didekati. Terkait karir, cari tanggung jawab yang lebih besar untuk menunjukkan bakatmu dalam memimpin.
Sementara itu, jangan memaksakan diri untuk makan dan berusahalah untuk menurunkan tingkat stres. Terkait keuangan, sangat penting untuk melakukan publisitas tentang bisnis yang sedang dikelola dan dikembangkan.
Cinta Pisces
Seseorang mungkin akan memasuki hidup Pisces hari ini. Keraguan Pisces terlihat jelas di awal, tetapi setelah melakukan obrolan panjang, keraguan Pisces mulai runtuh dan Pisces mulai melihat potensi dengannya.
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Jawa Pos
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