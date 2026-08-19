Rezekinya Mengalir, 5 Zodiak Ini Diprediksi Mudah Meraih Kekayaan

ilustrasi zodiak beruntung. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Sebagian orang percaya bahwa karakter bawaan tertentu membuat seseorang lebih mudah menemukan jalan menuju kesuksesan. Dalam astrologi, beberapa zodiak kerap dikaitkan dengan kemampuan mengelola peluang, membangun kekayaan, serta mengejar target dengan konsisten.
Mereka biasanya memiliki perpaduan antara ambisi, ketelitian, keberanian, dan kemampuan mengambil keputusan. Faktor-faktor tersebut dipercaya membantu mereka menciptakan kehidupan finansial yang lebih stabil sekaligus membuka peluang untuk mencapai keinginan yang selama ini dikejar.
Dilansir money control, berikut lima zodiak yang sering disebut memiliki potensi kuat dalam menarik keberuntungan dan kesuksesan finansial:
1. Taurus
Taurus dikenal menyukai kenyamanan dan kualitas hidup yang baik. Karena itu, mereka memiliki dorongan kuat untuk membangun kondisi finansial yang aman dan stabil.
Sifatnya yang sabar membuat Taurus tidak terburu-buru dalam mengejar kekayaan. Mereka cenderung memilih langkah yang terukur dan tertarik pada aset yang memiliki nilai jangka panjang, seperti properti atau investasi lainnya.
Kemampuan bertahan dalam proses juga menjadi salah satu kekuatan Taurus. Mereka lebih memilih mengumpulkan kekayaan sedikit demi sedikit daripada mengambil risiko besar tanpa perhitungan.
2. Leo
Leo memiliki rasa percaya diri dan daya tarik yang membuatnya mudah mendapatkan perhatian. Karakter tersebut dapat menjadi modal ketika mereka terjun ke dunia bisnis, pekerjaan kreatif, maupun bidang yang membutuhkan kemampuan memimpin.
Mereka juga tidak takut mengejar kesempatan yang sesuai dengan minat dan ambisinya. Ketika menemukan sesuatu yang diyakini memiliki potensi, Leo biasanya berani mengambil langkah.
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Jawa Pos
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