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Cicilia Margarettha
Kamis, 20 Agustus 2026 | 02.41 WIB

Kunci Asmara Hari Ini! Ramalan Zodiak 20 Agustus 2026: Jujur Bikin Hubungan Makin Lengket

Ramalan cinta 12 zodiak pada 20 Agustus 2026. (Pexels) - Image

Ramalan cinta 12 zodiak pada 20 Agustus 2026. (Pexels)

JawaPos.com - Urusan asmara kembali menjadi perhatian dalam ramalan cinta 12 zodiak di bulan Agustus.

Hari ini, kejujuran terhadap diri sendiri, keberanian membuka hati, dan kemampuan menentukan standar hubungan menjadi pesan utama yang perlu diperhatikan.

Ramalan cinta mengingatkan hubungan yang sehat membutuhkan keberanian memahami kebutuhan pribadi sekaligus mengkomunikasikannya dengan pasangan.

Melansir dari laman YourTango pada Rabu (19/08), membahas ramalan cinta untuk, 20 Agustus 2026.

Dalam studi yang diterbitkan Journal of Social and Personal Relationships, menyebutkan menemukan bahwa keterbukaan diri yang lebih besar berkaitan dengan tingkat keintiman dan kepuasan hubungan yang lebih tinggi ketika dilakukan secara langsung.

Ramalan zodiak tetap sebaiknya dipandang sebagai hiburan dan bahan introspeksi, bukan kepastian mengenai masa depan hubungan.

Berikut ramalan cinta untuk 12 zodiak pada 20 Agustus 2026:

1. Aries

Editor: Novia Tri Astuti
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