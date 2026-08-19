Keajaiban Finansial! 3 Shio Ini Diprediksi Kebanjiran Rezeki Tak Terduga

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)

JawaPos.com - Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki karakter dan peruntungan yang berbeda. Pada pertengahan 2026, beberapa shio disebut sedang berada dalam fase yang menjanjikan, terutama dalam urusan keuangan dan peluang baru.

Rezeki yang datang pun tidak selalu berupa uang secara langsung. Bisa saja muncul melalui kenaikan penghasilan, peluang bisnis, tawaran kerja sama, bantuan dari orang lain, hingga hasil dari usaha yang sebelumnya belum menunjukkan perkembangan.

Dilansir dari kanal YouTube Naura Kom, berikut tiga shio yang diramalkan berpotensi memperoleh rezeki besar dari arah yang tidak disangka-sangka.

1. Shio Ayam Shio Ayam termasuk yang diprediksi mengalami perkembangan positif dalam sektor finansial. Mereka yang lahir pada tahun 1969, 1981, 1993, 2005, dan 2017 disebut memiliki peluang untuk merasakan peningkatan dalam pekerjaan maupun usaha.

Kerja keras yang selama ini dilakukan perlahan mulai menunjukkan hasil. Bagi pemilik usaha, kondisi ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan penjualan. Sementara bagi karyawan, kesempatan mendapat tanggung jawab lebih besar atau peningkatan posisi bisa terbuka.

Relasi lama juga berpotensi membawa kabar baik. Tawaran kerja sama atau peluang profesional yang sebelumnya tidak terpikirkan dapat menjadi jalan menuju peningkatan penghasilan.

2. Shio Babi Berikutnya adalah Shio Babi. Mereka yang lahir pada tahun 1971, 1983, 1995, 2007, dan 2019 disebut berpeluang mendapatkan keuntungan melalui hubungan sosial dan jaringan pertemanan.

Pertemuan sederhana bisa saja berkembang menjadi kesempatan yang bernilai. Karena itu, pemilik Shio Babi disarankan tidak menutup diri terhadap komunikasi maupun ajakan dari orang-orang di sekitar.

Hubungan yang sebelumnya sempat renggang juga berpotensi kembali membawa manfaat. Reputasi baik dan sikap yang selama ini dijaga dapat membuat mereka lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari orang yang tepat.

3. Shio Naga Shio Naga juga masuk dalam daftar yang diramalkan memperoleh momentum finansial menarik. Mereka yang lahir pada tahun 1976, 1988, 2000, 2012, dan 2024 disebut berpeluang menikmati hasil dari usaha yang telah dilakukan sebelumnya.

Proyek yang sempat tertunda bisa kembali berjalan. Pembayaran yang lama dinantikan berpotensi diterima, sementara gagasan yang dahulu belum mendapat perhatian dapat menemukan peluang baru.