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Rabbany Wanadriani
Jumat, 21 Agustus 2026 | 04.33 WIB

Punya Mental Tangguh, 5 Shio Ini Dipercaya Mudah Bangkit dan Menarik Rezeki

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Setiap orang tentu berharap dapat memiliki kehidupan yang aman, terutama dalam urusan finansial. Namun, perjalanan menuju kondisi ekonomi yang stabil tidak selalu berjalan mulus.

Ada orang yang harus melewati berbagai tantangan, bekerja keras, dan belajar dari kegagalan sebelum akhirnya mencapai kehidupan yang lebih mapan.

Dalam astrologi Tionghoa, karakter dan peruntungan seseorang kerap dikaitkan dengan shio yang menaungi tahun kelahirannya. Beberapa shio dipercaya memiliki sifat yang membuat mereka lebih mampu menghadapi rintangan dan memanfaatkan peluang.

Dilansir dari Naurakom, berikut lima shio yang dalam ramalan disebut memiliki keberuntungan cukup baik serta jalan rezeki yang relatif lancar.

1. Shio Kerbau

Shio Kerbau sering digambarkan sebagai pribadi yang tekun, dapat diandalkan, dan memiliki pendirian kuat. Mereka tidak mudah menyerah ketika menghadapi persoalan dan cenderung menyelesaikan masalah secara perlahan tetapi pasti.

Sifat pekerja keras dan kesabaran menjadi salah satu kekuatan mereka. Dalam urusan kehidupan, pemilik shio ini dipercaya mampu menjaga kestabilan meskipun menghadapi tekanan.

Bagi Shio Kerbau yang lahir pada hari Rabu, ramalan menyebut kehidupan mereka cenderung lebih stabil, termasuk dalam urusan keuangan, kesehatan, dan keluarga.

Sementara itu, mereka yang lahir pada Kamis dipercaya menghadapi beberapa tantangan dalam finansial maupun kesehatan. Namun, dukungan keluarga dan orang-orang terdekat diyakini dapat membantu melewati masa tersebut.

2. Shio Macan

Berani, penuh energi, dan memiliki ambisi tinggi merupakan beberapa karakter yang sering dikaitkan dengan Shio Macan. Mereka biasanya mempunyai rasa percaya diri yang kuat dan tidak takut mengambil langkah baru.

Keberanian tersebut dipercaya dapat membuka peluang dalam karier maupun keuangan. Meski demikian, perjalanan mereka tidak selalu stabil karena sifat berani mengambil keputusan terkadang membuat peruntungan mengalami naik turun.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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