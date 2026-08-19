Bukan Weton Biasa, 5 Kelahiran Ini Dipercaya Punya Energi Penarik Rezeki

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk menandai hari kelahiran, tetapi juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang. Primbon Jawa bahkan memiliki berbagai tafsir mengenai weton yang dianggap mempunyai kekuatan batin atau aura spiritual tertentu.

Sebagian kepercayaan tersebut menghubungkan energi spiritual dengan datangnya keberuntungan, termasuk dalam urusan rezeki dan kemakmuran. Namun, hal ini merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya tradisional, bukan sesuatu yang dapat dibuktikan secara ilmiah.

Dikutip dari akun YouTube NGAOS JAWA, terdapat lima weton yang disebut memiliki aura mistis cukup kuat dan dikaitkan dengan peluang memperoleh keberuntungan serta kelimpahan.

1. Kamis Legi

Kamis Legi memiliki nilai neptu 13. Dalam sejumlah tafsir primbon, weton ini digambarkan sebagai pribadi yang cenderung tenang, tidak banyak mencari perhatian, tetapi mempunyai pembawaan yang kuat.

Orang yang lahir pada Kamis Legi dipercaya memiliki kepekaan batin yang cukup tinggi. Perjalanan hidupnya juga disebut tidak selalu berjalan mulus. Berbagai kesulitan yang dialami sejak awal kehidupan dianggap sebagai proses yang membentuk ketahanan mental.

Ketika mampu melewati berbagai ujian tersebut, pemilik Kamis Legi dipercaya dapat mengalami perubahan dalam kehidupannya. Dalam konteks spiritual, mereka dianjurkan menjaga perilaku, memperbanyak amal, serta membangun kebiasaan baik sebagai bagian dari laku hidup.

2. Jumat Kliwon

Jumat Kliwon mempunyai neptu 14 dan termasuk salah satu weton yang cukup sering dikaitkan dengan sisi spiritual dalam tradisi Jawa.