Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Kamis, 20 Agustus 2026 | 03.55 WIB

Bukan Weton Biasa, 6 Kelahiran Ini Disebut Membawa Aura Ningrat dan Jalan Rezeki Lebar

seseorang yang terlahir dibekali harta membumbung. (Freepik/SkelDry) - Image

seseorang yang terlahir dibekali harta membumbung. (Freepik/SkelDry)

JawaPos.com - Dalam kebudayaan Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Perhitungan yang memadukan hari dalam sepekan dengan lima hari pasaran tersebut juga kerap dikaitkan dengan karakter, keberuntungan, serta perjalanan hidup seseorang.

Di dalam kepercayaan primbon, terdapat sejumlah weton yang dianggap memiliki karakter istimewa. Mereka dipercaya mempunyai pembawaan berwibawa, mudah mendapatkan kepercayaan, serta memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh kemakmuran dan kedudukan.

Tentu saja, hal tersebut merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dilansir dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, berikut enam weton yang disebut memiliki aura ningrat dan potensi rezeki serta kedudukan tinggi menurut Primbon Jawa.

1. Sabtu Kliwon – Karisma Pemimpin yang Kuat

Sabtu Kliwon kerap digambarkan sebagai weton dengan pembawaan yang berwibawa. Dalam kepercayaan primbon, mereka disebut memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekaligus memancarkan daya tarik tersendiri.

Sejak usia muda, orang dengan weton ini dipercaya mampu membuat orang lain memperhatikannya. Cara berbicara, sikap, dan ketegasan mereka dianggap mendukung karakter seorang pemimpin.

Keberuntungan Sabtu Kliwon tidak hanya dikaitkan dengan materi. Kehormatan, kepercayaan, dan posisi yang disegani juga menjadi bagian dari gambaran keberuntungannya.

2. Rabu Wage – Disebut Membawa Warisan Kemakmuran

Rabu Wage dipercaya mempunyai jalur rezeki yang cukup kuat. Dalam sejumlah tafsir primbon, weton ini dikaitkan dengan peluang memperoleh kemakmuran melalui keluarga, usaha, maupun jaringan sosial.

Bentuk keberuntungan yang dipercaya dapat muncul beragam, mulai dari aset, warisan, hingga kesempatan yang membantu meningkatkan kondisi ekonomi.

Menariknya, ketika mengalami kegagalan, Rabu Wage disebut memiliki kemampuan untuk bangkit dan kembali membangun kehidupannya secara perlahan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
6 Bulan Kelahiran yang Kuat Secara Mental, Emosional, dan Spiritual sehingga Tidak Pernah Menyerah Menghadapi Tantangan Hidup - Image
Zodiak

6 Bulan Kelahiran yang Kuat Secara Mental, Emosional, dan Spiritual sehingga Tidak Pernah Menyerah Menghadapi Tantangan Hidup

Sabtu, 25 Juli 2026 | 01.55 WIB

Jadi Perbincangan Hangat, Lee Seung Gi dan Lee Da In Menyambut Kelahiran Anak Kedua - Image
Infotainment

Jadi Perbincangan Hangat, Lee Seung Gi dan Lee Da In Menyambut Kelahiran Anak Kedua

Kamis, 9 Juli 2026 | 17.39 WIB

5 Bulan Kelahiran yang Terkenal Loyal terhadap Pekerjaan, Nyaris Tak Pernah Terbesit Niat untuk Resign - Image
Lifestyle

5 Bulan Kelahiran yang Terkenal Loyal terhadap Pekerjaan, Nyaris Tak Pernah Terbesit Niat untuk Resign

Jumat, 5 Juni 2026 | 18.43 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah! - Image
1

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!

2

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

3

Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!

4

Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan

5

Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!

6

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

7

Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo

8

Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade

9

Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia

10

Prediksi Skor Thailand vs Singapura di Semifinal Piala AFF 2026, Gajah Perang Unggul Agregat 3-1

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore