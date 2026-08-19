Bukan Weton Biasa, 6 Kelahiran Ini Disebut Membawa Aura Ningrat dan Jalan Rezeki Lebar

JawaPos.com - Dalam kebudayaan Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Perhitungan yang memadukan hari dalam sepekan dengan lima hari pasaran tersebut juga kerap dikaitkan dengan karakter, keberuntungan, serta perjalanan hidup seseorang.

Di dalam kepercayaan primbon, terdapat sejumlah weton yang dianggap memiliki karakter istimewa. Mereka dipercaya mempunyai pembawaan berwibawa, mudah mendapatkan kepercayaan, serta memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh kemakmuran dan kedudukan.

Tentu saja, hal tersebut merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dilansir dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, berikut enam weton yang disebut memiliki aura ningrat dan potensi rezeki serta kedudukan tinggi menurut Primbon Jawa.

1. Sabtu Kliwon – Karisma Pemimpin yang Kuat Sabtu Kliwon kerap digambarkan sebagai weton dengan pembawaan yang berwibawa. Dalam kepercayaan primbon, mereka disebut memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekaligus memancarkan daya tarik tersendiri.

Sejak usia muda, orang dengan weton ini dipercaya mampu membuat orang lain memperhatikannya. Cara berbicara, sikap, dan ketegasan mereka dianggap mendukung karakter seorang pemimpin.

Keberuntungan Sabtu Kliwon tidak hanya dikaitkan dengan materi. Kehormatan, kepercayaan, dan posisi yang disegani juga menjadi bagian dari gambaran keberuntungannya.

2. Rabu Wage – Disebut Membawa Warisan Kemakmuran Rabu Wage dipercaya mempunyai jalur rezeki yang cukup kuat. Dalam sejumlah tafsir primbon, weton ini dikaitkan dengan peluang memperoleh kemakmuran melalui keluarga, usaha, maupun jaringan sosial.

Bentuk keberuntungan yang dipercaya dapat muncul beragam, mulai dari aset, warisan, hingga kesempatan yang membantu meningkatkan kondisi ekonomi.