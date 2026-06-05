5 Bulan Kelahiran yang Terkenal Loyal terhadap Pekerjaan, Nyaris Tak Pernah Terbesit Niat untuk Resign

Ilustrasi, orang yang loyal terhadap pekerjaan. Magnific/ KamranAydinov.

JawaPos.com - Saat ini mungkin resign, kemudian melamar pekerjaan di perusahaan baru semakin umum didengar.



Tapi, dibalik itu, masih ada sebagian kelompok orang yang menghargai konsistensi, struktur, dan komitmen jangka panjang dalam karier. Itulah mereka yang loyal terhadap pekerjaan atau perusahaan.



Dilansir JawaPos.com dari collectiveworld pada Jumat (5/6), berikut ini lima bulan kelahiran yang terkenal loyal terhadap pekerjaan bahkan nyaris tak pernah terbesit niat untuk resign.



1. Januari



Mereka cenderung bertahan di satu pekerjaan selama mungkin, karena mereka menyukai jadwal dan gaji yang lebih teratur.



Etos kerja mereka juga tinggi, membuat mereka mendapatkan banyak rasa hormat dari atasan yang pada akhirnya membawanya ke posisi yang lebih tinggi dalam jangka panjang.



2. Mei



Mereka menyukai stabilitas. Jadi, saat mereka diterima kerja dengan gaji dan tunjangan yang bagus, mereka akan bertahan disana selama mungkin.



Mereka senang merasa nyaman, terutama dalam hal mata pencaharian.

Jadi, Anda tidak akan menemukan orang-orang yang lahir di bulan Mei mencari pekerjaan di tempat lain, kecuali terpaksa.



Kemungkinan bagi mereka mengundurkan diri juga kecil, apalagi karena alasan ambisi.



3. Maret



Stabilitas memberikan rasa keteraturan yang mereka dambakan.

Oleh sebab itu, mereka bertahan di satu pekerjaan saja. Itu terasa menenangkan bagi mereka.



Alasan lainnya, mereka termasuk tipe orang yang menginginkan suatu hal untuk waktu yang lama.



Jadi, tidak heran bila Anda mendapati orang-orang yang lahir di bulan Maret tetap bertahan setelah Anda resign lima tahun lalu.



Selain itu, promosi juga telah menjadi sesuatu yang pasti bagi mereka.

Apalagi mereka juga cenderung menyerap cukup banyak pengetahuan tentang perusahaan.



4. Oktober



Bertahan di satu pekerjaan memberi mereka rasa kejernihan mental dan terhindar dari rasa kewalahan yang mereka takutkan.



Mereka juga menyukai segala sesuatu teratur, khususnya saat menemukan keseimbangan yang baik antara pekerjaan dengan kehidupan sehari-hari.



Mungkin terdengar membosankan, tapi itu cukup untuk mereka.



5. Juli



Mereka mencari stabilitas dalam segala hal.



Mereka juga menyukai kenyamanan, keterprediksian, dan ketenangan pikiran.



Itulah alasan orang-orang yang lahir di bulan Juli hanya bekerja di satu pekerjaan sampai tiba saatnya pensiun.



Alasan lainnya, bertahan hidup selalu menjadi prioritas mereka.

Jadi, jangan heran bila Anda menemukan mereka bekerja di satu pekerjaan yang telah mereka mulai sejak usia 20-an.