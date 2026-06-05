5 Bulan Kelahiran yang Terkenal Loyal terhadap Pekerjaan, Nyaris Tak Pernah Terbesit Niat untuk Resign

JawaPos.com - Saat ini mungkin resign, kemudian melamar pekerjaan di perusahaan baru semakin umum didengar.
Tapi, dibalik itu, masih ada sebagian kelompok orang yang menghargai konsistensi, struktur, dan komitmen jangka panjang dalam karier. Itulah mereka yang loyal terhadap pekerjaan atau perusahaan.
Dilansir JawaPos.com dari collectiveworld pada Jumat (5/6), berikut ini lima bulan kelahiran yang terkenal loyal terhadap pekerjaan bahkan nyaris tak pernah terbesit niat untuk resign.
1. Januari
Mereka cenderung bertahan di satu pekerjaan selama mungkin, karena mereka menyukai jadwal dan gaji yang lebih teratur.
Etos kerja mereka juga tinggi, membuat mereka mendapatkan banyak rasa hormat dari atasan yang pada akhirnya membawanya ke posisi yang lebih tinggi dalam jangka panjang.
2. Mei
Mereka menyukai stabilitas. Jadi, saat mereka diterima kerja dengan gaji dan tunjangan yang bagus, mereka akan bertahan disana selama mungkin.
Mereka senang merasa nyaman, terutama dalam hal mata pencaharian.
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