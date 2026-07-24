6 Bulan Kelahiran yang Kuat Secara Mental, Emosional, dan Spiritual sehingga Tidak Pernah Menyerah Menghadapi Tantangan Hidup

Ilustrasi, orang yang kuat. (Magnific)
JawaPos.com - Di dunia yang semakin menguji kesabaran dan ketahanan mental seperti sekarang ini dibutuhkan kualitas diri yang lebih tenang, mampu beradaptasi, dan terampil memecahkan masalah.
Dilansir JawaPos.com dari collectiveworld pada Jumat (24/7), enam bulan kelahiran berikut memiliki semua kualitas tersebut, kuat secara mental, emosional, dan spiritual sehingga tak pernah sekalipun menyerah pada tantangan hidup.
1. Juni
Mereka adalah sumber pengetahuan, apa pun kesulitan yang dihadapi, mereka selalu dapat mengandalkan pengetahuan untuk menemukan jalan keluarnya.
Mereka juga menjaga kesehatan mental mereka, memiliki pikiran yang paling tajam, hingga sulit ditaklukan.
2. Februari
Kalau mereka yang lahir di bulan Juni adalah sumber pengetahuan, mereka yang lahir Februari adalah pengumpul pengetahuan.
Mereka penuh dengan kebijaksanaan dan memiliki bakat dalam usaha kewirausahaan, selalu memikirkan apa yang di depan, dan tidak pernah menoleh ke belakang.
3. Januari
Mereka yang lahir di bulan ini memiliki kemungkinan yang paling kecil untuk runtuh di bawah tekanan, karena mereka percaya kalau kemunduran atau kegagalan adalah batu loncatan, bukan rintangan.
Mereka memiliki pendekatan dan pola pikir yang praktis lagi sistematis dalam menjalani kehidupan.
Oleh sebab itu, mereka jarang sekali panik dengan situasi atau stres memikirkan apa yang seharusnya terjadi.
4. September
Bukan sumber atau pengumpul pengetahuan, tapi mereka yang lahir di bulan September sangat cerdas.
Mereka mampu memecahkan hampir semua masalah, menghadapinya dengan tenang, sehingga kecil sekali kemungkinan mereka goyah secara mental maupun emosional.
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