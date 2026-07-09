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Aulia Ramadhani
Kamis, 9 Juli 2026 | 17.39 WIB

Jadi Perbincangan Hangat, Lee Seung Gi dan Lee Da In Menyambut Kelahiran Anak Kedua

Lee Seung Gi dan Lee Da In. Sumber foto: Soompi - Image

Lee Seung Gi dan Lee Da In. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com – Pernikahan fenomenal antara aktor Korea Lee Seung Gi selalu menjadi perbincangan, terlebih saat ini ia memiliki anak kedua bersama Lee Da In.

Dikutip dari Soompi, Kamis (9/7), hal ini pun disambut bahagia penggemarnya, yang juga antusias dengan kabar positif lainnya.

JTBC melaporkan bahwa pasangan tersebut menyambut kelahiran bayi laki-laki sehari sebelumnya.

Ibu maupun bayi yang baru lahir dilaporkan dalam keadaan sehat, Lee Seung Gi pun selalu berada di sisi sang istri, Lee Da In.

Tak lama, perwakilan dari pihak aktor mengkonfirmasi, “Lee Seung Gi dan Lee Da In menyambut kelahiran bayi laki-laki kemarin sore, baik ibu maupun anak dalam keadaan sehat.”

Lee Seung Gi dan Lee Da In menikah pada Maret 2023 dan menyambut kelahiran putri pertama mereka pada Februari 2024.

Lee Seung-gi lahir 13 Januari 1987, Ia merupakan penyanyi, aktor, pembawa acara asal Korea Selatan yang telah mendapatkan pengakuan sebagai aktor dengan peran utama dalam drama.

Drama popular telah ia mainkan seperti Brilliant Legacy (2009), My Girlfriend Is a Gumiho (2010), The King 2 Hearts (2012), dan Gu Family Book (2013).

Ia juga beradu akting dengan aktris Suzy dalam drama Vagabond yang langsung menjadi perbincangan hangat.

Drama itu mengisahkan seorang pemeran pengganti yang terlibat dalam kecelakaan pesawat tragis akhirnya menemukan skandal korupsi nasional dalam prosesnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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