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Diajeng Gentalia Rifani
Kamis, 20 Agustus 2026 | 03.53 WIB

Tak Disangka-sangka! 5 Shio Ini Berpeluang Dapat Rezeki Besar Secara Mendadak

5 Shio Dapat Rezeki Tanpa Diduga - Image

5 Shio Dapat Rezeki Tanpa Diduga

JawaPos.com - Tahun 2026 dipercaya membawa sejumlah peluang positif bagi beberapa shio dalam astrologi Tionghoa. Perubahan energi yang dikaitkan dengan unsur-unsur alam diyakini dapat memberikan dorongan terhadap sektor pekerjaan, usaha, dan kondisi finansial.

Bagi mereka yang selama ini merasa hasil kerja belum sesuai harapan, ramalan ini menyebut adanya peluang perubahan keadaan. Sejumlah shio bahkan diprediksi memperoleh keuntungan dari berbagai sumber yang datang di luar perkiraan.

Dilansir dari kanal YouTube Naura Kom, berikut lima shio yang disebut berpeluang mendapatkan limpahan rezeki dan mengalami peningkatan finansial.

1. Shio Babi – Peluang Finansial Berdatangan

Dalam tradisi Tionghoa, Shio Babi kerap dikaitkan dengan kemakmuran, kebahagiaan, dan kelimpahan.

Pada periode yang diramalkan, pemilik Shio Babi disebut berpotensi memperoleh berbagai kesempatan menguntungkan. Sumbernya bisa berasal dari pekerjaan, tambahan pendapatan, bonus, maupun perkembangan usaha yang semakin baik.

Namun, keberuntungan tersebut juga diiringi pesan agar tidak hanya menikmati hasil untuk diri sendiri. Berbagi dengan orang lain dan membantu mereka yang membutuhkan dipercaya menjadi bagian penting dalam menjaga keberkahan rezeki.

2. Shio Ular – Intuisi Membuka Jalan Cuan

Shio Ular dikenal dalam astrologi Tionghoa sebagai sosok yang penuh perhitungan, bijaksana, dan memiliki intuisi kuat.

Karakter tersebut disebut dapat membantu mereka mengambil keputusan finansial yang tepat. Peluang yang muncul bisa berupa investasi, kerja sama bisnis, maupun tawaran usaha yang berpotensi memberikan keuntungan.

Meski begitu, pemilik Shio Ular disarankan tidak terburu-buru ketika mengelola kekayaan. Perencanaan dan kehati-hatian tetap diperlukan agar keuntungan yang diperoleh dapat bertahan dalam jangka panjang.

3. Shio Kerbau – Buah Kerja Keras Mulai Terlihat

Pemilik Shio Kerbau identik dengan sifat disiplin, tekun, dan tidak mudah menyerah. Dalam ramalan ini, berbagai usaha yang telah dilakukan sebelumnya disebut berpotensi mulai membuahkan hasil.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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