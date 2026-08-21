Ada Rezeki Nomplok, 6 Zodiak Ini Diprediksi Bisa Wujudkan Impian Punya Rumah

ilustrasi 12 tanda zodiak. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Bulan Agustus kerap dikaitkan dengan datangnya berbagai peluang baru dalam kehidupan, termasuk dalam urusan finansial. Dalam astrologi, sejumlah zodiak bahkan disebut berpotensi mengalami perkembangan keuangan yang dapat membantu mereka mewujudkan impian memiliki hunian.
Prediksi tersebut tentu bukan jaminan seseorang akan benar-benar membeli rumah. Namun, dalam sudut pandang astrologi, enam zodiak berikut dianggap sedang memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pemasukan tambahan, bantuan finansial, atau kesempatan yang berkaitan dengan properti.
Dilansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut enam zodiak yang diprediksi memiliki peluang membeli rumah pada Agustus 2026.
Gemini dikenal sebagai pribadi yang aktif mengejar target dan tidak mudah menyerah ketika menginginkan sesuatu. Kemampuan beradaptasi serta luasnya pergaulan membuat mereka cukup mudah menemukan berbagai peluang.
Pada Agustus, Gemini diprediksi memperoleh kesempatan finansial yang dapat mendekatkan mereka dengan impian memiliki rumah. Peluang tersebut bisa berkaitan dengan pembiayaan, KPR, tabungan yang mulai mencukupi, maupun dukungan dari keluarga.
Jika peluang datang, Gemini perlu tetap memperhitungkan kemampuan finansial agar keputusan membeli properti tidak menjadi beban di kemudian hari.
Sagitarius memiliki karakter yang dinamis, kreatif, dan gemar mencoba berbagai hal baru. Sifat tersebut membuat mereka cenderung terbuka terhadap kesempatan yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya.
Menurut ramalan astrologi, Agustus dapat menjadi periode menarik bagi Sagitarius dalam urusan keuangan. Pemasukan tambahan, bonus, hadiah, maupun hasil dari pekerjaan tertentu disebut berpotensi membantu mereka mengumpulkan dana untuk membeli properti.
Keberanian mengambil keputusan juga menjadi salah satu modal penting bagi Sagitarius, tetapi tetap perlu diimbangi dengan perencanaan yang matang.
Libra dikenal mudah menjalin hubungan dengan orang lain dan memiliki kemampuan membangun jaringan sosial yang baik. Karakter tersebut diyakini dapat membuka peluang baru, termasuk dalam urusan pekerjaan maupun finansial.
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Jawa Pos
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