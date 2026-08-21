Agustus 2026 Penuh Ujian, 3 Shio Ini Disebut Perlu Ekstra Hati-Hati Mengelola Rezeki

Ilustrasi 3 Shio Ini Diramal Kena Guncangan Rezeki Besar di Bulan Agustus (freepik)
JawaPos.com - Memasuki Agustus 2026, ramalan astrologi Tionghoa menyebut tidak semua shio akan menjalani periode yang mulus. Beberapa shio justru diprediksi menghadapi sejumlah tantangan yang dapat menguji kemampuan mereka dalam mengelola keuangan, hubungan dengan orang lain, hingga mengambil keputusan penting.
Guncangan yang dimaksud tidak selalu berupa kehilangan besar. Persoalan bisa bermula dari hal sederhana, seperti pengeluaran yang tidak diperhitungkan, keputusan tergesa-gesa, atau kesalahpahaman dengan orang terdekat.
Karena itu, kewaspadaan disebut menjadi hal penting bagi shio-shio tertentu. Dengan lebih berhati-hati, berbagai potensi masalah diharapkan tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, berikut tiga shio yang diprediksi perlu meningkatkan kewaspadaan selama Agustus 2026.
Shio Ular dikenal sebagai sosok yang cerdas, penuh perhitungan, dan memiliki intuisi yang cukup kuat. Namun, memasuki Agustus 2026, karakter tersebut justru perlu diimbangi dengan kehati-hatian ekstra.
Menurut ramalan, pemilik Shio Ular berpotensi menghadapi situasi yang terlihat menjanjikan tetapi belum tentu memberikan hasil sesuai harapan. Tawaran yang tampak menguntungkan bisa saja menyimpan risiko apabila tidak diperiksa secara menyeluruh.
Dari sisi finansial, keputusan terburu-buru menjadi salah satu hal yang perlu dihindari. Investasi, pinjaman, maupun pembelian bernilai besar sebaiknya tidak dilakukan hanya karena tergiur keuntungan cepat.
Selain masalah keuangan, hubungan sosial juga perlu diperhatikan. Sikap terlalu mempertahankan ego dapat memicu perdebatan dengan orang lain. Persoalan yang sebenarnya kecil berpotensi melebar apabila kedua pihak sama-sama enggan mengalah.
Karena itu, Shio Ular disarankan lebih sabar dalam mengambil keputusan dan tidak mudah percaya pada peluang yang terlihat terlalu indah.
Selanjutnya ada Shio Monyet yang dikenal aktif, kreatif, dan cepat beradaptasi. Banyaknya ide serta peluang yang datang justru disebut bisa menjadi tantangan tersendiri selama Agustus 2026.
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Jawa Pos
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