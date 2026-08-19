Bintang Hoki Terang! 7 Shio Ini Disebut Punya Nasib Baik dan Mudah Meraih Kekayaan

JawaPos.com - Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya mempunyai karakter dan perjalanan keberuntungan yang berbeda. Ada shio yang harus melewati banyak tantangan sebelum mendapatkan hasil, tetapi ada pula yang dianggap lebih mudah menemukan peluang dalam perjalanan hidupnya.

Kepercayaan tersebut membuat beberapa shio kerap dikaitkan dengan hoki, kelancaran rezeki, serta peluang untuk mencapai kehidupan yang lebih mapan. Meski bersifat ramalan dan tidak dapat dijadikan kepastian masa depan, kisah mengenai shio-shio beruntung tetap menarik untuk disimak.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, berikut tujuh shio yang dalam ramalan astrologi Tiongkok disebut memiliki aura keberuntungan kuat.

1. Shio Tikus – Cerdas Melihat Kesempatan Shio Tikus dikenal sebagai sosok yang cermat, pintar membaca keadaan, dan mampu melihat kesempatan yang mungkin terlewatkan oleh orang lain.

Dalam urusan keuangan, mereka disebut cukup pandai mengatur pemasukan dan pengeluaran. Kemampuan tersebut membuat peluang untuk membangun kehidupan yang lebih mapan semakin terbuka.

Keberuntungan Tikus bukan semata-mata datang secara tiba-tiba. Kecerdikan dalam mengambil keputusan dan kemampuan memanfaatkan kesempatan menjadi kekuatan utama yang membuat mereka sering dianggap mudah menemukan jalan menuju kesuksesan.

2. Shio Naga – Punya Karisma dan Ambisi Besar Naga menjadi salah satu simbol paling kuat dalam budaya Tiongkok. Shio ini kerap diasosiasikan dengan kekuasaan, keberanian, kewibawaan, dan keberuntungan.

Pemilik shio Naga biasanya digambarkan mempunyai rasa percaya diri tinggi serta jiwa kepemimpinan yang kuat. Mereka tidak takut mengejar target besar dan berani mengambil kesempatan yang datang.

Karena karakter tersebut, Naga dipercaya memiliki peluang untuk mendapatkan pekerjaan bergengsi, membangun usaha, maupun menjalin hubungan dengan orang-orang yang dapat mendukung perjalanan kariernya.