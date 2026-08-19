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Rabbany Wanadriani
Kamis, 20 Agustus 2026 | 01.58 WIB

Punya Mental Tangguh, 6 Zodiak Ini Tidak Gampang Goyah Saat Menghadapi Masalah

ilustrasi zodiak paling tenang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak paling tenang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Setiap orang memiliki cara berbeda ketika menghadapi masalah. Ada yang langsung panik dan sulit berpikir jernih, tetapi ada pula yang mampu mempertahankan ketenangan meski berada dalam situasi penuh tekanan.

Dalam astrologi, beberapa zodiak dipercaya mempunyai karakter yang lebih kalem dan tidak mudah terbawa suasana. Mereka cenderung mengambil waktu untuk memahami keadaan sebelum menentukan langkah.

Sikap tersebut bukan hanya membantu mereka menghadapi persoalan, tetapi juga sering membuat orang-orang di sekitarnya merasa lebih aman dan nyaman.

Dilansir dari English Jagran, berikut enam zodiak yang dikenal mampu menjaga ketenangan ketika menghadapi situasi sulit.

1. Taurus

Taurus merupakan tipe yang tidak mudah terpancing oleh keadaan. Mereka cenderung berpikir praktis dan memilih memahami persoalan terlebih dahulu sebelum bertindak.

Ketika menghadapi masalah besar, Taurus biasanya tidak langsung mengambil keputusan secara terburu-buru. Mereka lebih suka mencari jalan keluar yang aman dan dapat memberikan hasil dalam jangka panjang.

Sifatnya yang sabar dan membumi membuat Taurus sering menjadi sosok yang bisa diandalkan ketika keadaan sedang tidak menentu.

2. Pisces

Di balik sifat lembutnya, Pisces memiliki kepekaan emosional yang cukup kuat. Mereka mampu memahami perasaan diri sendiri sekaligus membaca kondisi emosional orang lain.

Ketika menghadapi situasi penuh tekanan, Pisces cenderung tidak memilih reaksi berlebihan. Mereka lebih suka menenangkan diri, mendengarkan, lalu mencoba memahami masalah dari berbagai sisi.

Rasa empati yang tinggi juga membuat Pisces mampu memberikan dukungan kepada orang lain ketika sedang menghadapi masa sulit.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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