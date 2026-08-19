Doa Tulus Jadi Jalan Rezeki, 3 Shio Ini Diprediksi Makin Beruntung

Shio Dapat Banyak Rezeki Berkat Doa yang Mereka Panjatkan. (freepik.com)

JawaPos.com – Dalam kehidupan, usaha dan kerja keras menjadi bagian penting untuk mencapai tujuan. Namun, bagi sebagian orang, doa juga diyakini memiliki peran besar dalam membuka jalan menuju keberuntungan dan rezeki.

Dalam astrologi Tionghoa, beberapa shio dipercaya memiliki karakter tulus, penyabar, serta tekun dalam memanjatkan doa. Keteguhan tersebut diyakini dapat menjadi salah satu alasan datangnya berbagai peluang dan keberuntungan.

Menurut ramalan yang dikutip dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tiga shio yang disebut berpotensi mendapatkan kelimpahan rezeki berkat ketulusan dan konsistensi mereka dalam berdoa.

Berikut tiga shio yang dimaksud:

1. Shio Naga Shio Naga dikenal sebagai sosok yang memiliki wibawa, percaya diri, dan pandangan jauh ke depan. Mereka biasanya terlihat kuat ketika menghadapi berbagai persoalan.

Namun, di balik ketegasan tersebut, pemilik Shio Naga juga dipercaya memiliki sisi emosional yang cukup dalam. Ketika menghadapi masa sulit, mereka cenderung mencari kekuatan melalui doa dan keyakinan.

Ketulusan dalam memanjatkan harapan dipercaya menjadi salah satu jalan datangnya keberuntungan. Rezeki yang diperoleh bukan hanya dianggap untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga dapat digunakan untuk membantu orang-orang di sekitarnya.

2. Shio Kambing Pemilik Shio Kambing dikenal mempunyai hati lembut, penuh perhatian, dan senang membantu orang lain. Mereka cenderung mengutamakan kepentingan orang terdekat dan tidak keberatan berkorban demi keluarga.

Kebaikan yang dilakukan tanpa banyak diketahui orang lain dipercaya menjadi salah satu kekuatan mereka. Begitu pula dengan doa yang dipanjatkan secara tulus, bahkan tidak jarang mereka mendoakan kebahagiaan orang lain selain dirinya sendiri.

Karena sifat tersebut, Shio Kambing diyakini akan memperoleh berbagai kemudahan dalam hidup. Rezeki bisa datang melalui peluang yang tidak disangka-sangka maupun bantuan dari orang-orang di sekitarnya.

3. Shio Ayam Shio Ayam memiliki karakter pekerja keras, disiplin, dan pantang menyerah. Mereka biasanya tidak terlalu banyak mengumbar rencana, tetapi lebih memilih membuktikannya melalui tindakan nyata.

Selain tekun bekerja, mereka juga dikenal konsisten dalam menjaga keyakinan dan berdoa. Kebiasaan memulai hari dengan rasa syukur dan memohon petunjuk dipercaya dapat memberikan energi positif dalam menjalani aktivitas.