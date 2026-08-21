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Irfan Ferdiansyah
Jumat, 21 Agustus 2026 | 15.23 WIB

Peluang Kaya Mendadak, Ini 7 Shio yang Disebut Paling Beruntung Menurut Astrologi

seseorang yang kejatuhan rezeki langit ( Freepik/EyeEm) - Image

seseorang yang kejatuhan rezeki langit ( Freepik/EyeEm)

JawaPos.com – Dalam tradisi astrologi Tiongkok, shio kerap digunakan untuk menggambarkan karakter sekaligus membaca peruntungan seseorang berdasarkan tahun kelahirannya.

Salah satu hal yang banyak diperbincangkan dalam ramalan shio adalah keberuntungan finansial. Ada periode tertentu yang dipercaya membawa peluang lebih besar dalam urusan pekerjaan, bisnis, investasi, maupun hubungan dengan orang lain.

Sejumlah shio bahkan disebut memiliki momentum yang lebih menjanjikan dibandingkan lainnya. Namun, ramalan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan astrologi dan bukan kepastian bahwa seseorang akan menjadi kaya secara instan.

Dilansir dari kanal YouTube Naura Kom, terdapat tujuh shio yang disebut berpotensi memperoleh keberuntungan finansial besar.

Berikut daftarnya:

1. Shio Tikus

Tahun kelahiran: 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Tikus dalam astrologi Tiongkok kerap dikaitkan dengan kecerdikan, kemampuan membaca situasi, dan kepandaian mencari peluang.

Karakter tersebut membuat pemilik shio Tikus dipercaya mampu melihat kesempatan ketika orang lain belum menyadarinya. Dalam urusan finansial, peluang dapat dikaitkan dengan usaha, investasi, maupun proyek yang berkembang secara tidak terduga.

Ramalan yang menjadi sumber tulisan ini menggambarkan Tikus sebagai salah satu shio yang berpotensi memperoleh pemasukan besar ketika momentum yang tepat datang.

Namun, keputusan finansial tetap membutuhkan perhitungan. Keberuntungan tidak seharusnya dijadikan alasan untuk mengambil risiko secara sembarangan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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