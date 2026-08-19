Dari Lahir Disebut Beruntung, 6 Weton Ini Konon Punya Aura Kemakmuran

JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, weton kerap digunakan untuk menggambarkan karakter sekaligus peruntungan seseorang. Salah satu ramalan yang menarik perhatian adalah mengenai weton yang dipercaya mempunyai “telapak tangan sultan”, sebuah istilah simbolis untuk menggambarkan seseorang yang dianggap memiliki jalan rezeki luas.

Keberuntungan tersebut tidak hanya dikaitkan dengan banyaknya harta, tetapi juga dengan karakter seperti pekerja keras, bertanggung jawab, suka menolong, dan pandai menjaga hubungan dengan orang lain.

Dikutip dari akun YouTube Pandawa cirebon, terdapat enam weton yang dianggap mempunyai potensi besar menuju kehidupan mapan dan penuh keberlimpahan. Berikut daftarnya.

1. Sabtu Pon – Disiplin dan Rezekinya Melimpah

Sabtu Pon memiliki neptu 16. Weton ini dipercaya mempunyai karakter kuat, terutama dalam hal kedisiplinan dan tanggung jawab.

Mereka juga dikenal memiliki kepedulian tinggi terhadap orang lain. Ketika ada seseorang yang membutuhkan bantuan, pemilik weton ini disebut tidak segan untuk turun tangan.

Dalam ramalan Primbon Jawa, kehidupan finansial Sabtu Pon dipercaya cukup kuat. Bahkan ketika menghadapi kondisi sulit, mereka diyakini masih memiliki kemampuan untuk bertahan sekaligus berbagi dengan sesama. Kemakmuran pun disebut dapat terus mengikuti perjalanan hidup mereka.

2. Senin Kliwon – Cerdas dan Dipercaya Banyak Orang

Senin Kliwon mempunyai neptu 12 dan dipercaya berada dalam naungan yang berkaitan dengan kemakmuran.