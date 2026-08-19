Ramalan Zodiak Aquarius Besok Kamis, 20 Agustus 2026: Waspadai Komunikasi dan Kondisi Keuangan

zodiak aquarius./Magnific/ magnific
JawaPos.com - Ramalan zodiak Aquarius 20 Agustus 2026 menunjukkan hari yang cukup menantang. Hasil yang diperoleh mungkin belum sesuai dengan harapan meski Aquarius telah berusaha keras.
Hambatan dalam komunikasi juga berpotensi mengganggu perkembangan, sehingga Aquarius perlu lebih berhati-hati dalam menyampaikan maupun menerima informasi.
Hari ini Aquarius disarankan untuk menjaga keseimbangan dan mengendalikan diri dalam menghadapi berbagai situasi.
Jangan mudah terbawa emosi atau tergoda mengambil keputusan yang dapat merugikan.
Dengan kesabaran dan usaha tambahan, Aquarius tetap dapat melewati tantangan yang muncul.
Inilah ramalan lengkap zodiak Aquarius pada hari Kamis, 20 Agustus 2026 yang dilansir dari astroved.
1. Karier
Dalam urusan karier dan bisnis, kondisi pekerjaan mungkin belum memberikan hasil yang diharapkan. Aquarius perlu mengeluarkan usaha lebih besar untuk mendapatkan perkembangan yang diinginkan.
Jangan mudah menyerah ketika menghadapi hambatan. Tetap fokus pada tugas utama dan lakukan pekerjaan secara bertahap agar hasil yang diperoleh lebih maksimal.
2. Cinta
Hubungan asmara Aquarius perlu mendapatkan perhatian. Aquarius mungkin cenderung menganggap persoalan kecil sebagai masalah serius ketika berhadapan dengan pasangan.
Sikap tersebut dapat mengurangi kebahagiaan dalam hubungan. Sebaiknya Aquarius mencoba lebih tenang dan tidak langsung bereaksi terhadap hal-hal sepele. Komunikasi yang terbuka dapat membantu mencegah kesalahpahaman.
3. Keuangan
Kondisi keuangan Aquarius diprediksi kurang menggembirakan. Aliran pemasukan mungkin belum cukup untuk mengimbangi berbagai pengeluaran yang ada.
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Jawa Pos
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