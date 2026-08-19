3 Zodiak yang Diprediksi Kaya Raya, Berpeluang Tinggi Mencapai Kesejahteraan Semasa Hidup

JawaPos.com - Tiga zodiak ini ditakdirkan dalam astrologi memiliki sumber kekayaan terbesar.

Mereka memiliki keunggulan dalam meraih kesuksesan secara finansial. Hal tersebut mereka bangun karena ambisi, strategi,dan tekad yang kuat.

Menurut informasi dari laman timesofindia pada (19/08) mereka dianggap paling berpeluang masuk ke dalam jajaran orang-orang yang kaya raya.

Capricorn

Capricorn tidak hanya bermimpi soal meraih kesuksesan, tetapi juga menyusun rencana untuk mencapainya, selangkah demi selangkah.

Mereka selalu berorientasi pada keuntungan jangka panjang. Bahkan setelah meraih kesuksesan, capricorn kemungkinan sudah memikirkan langkah besar berikutnya.

Scorpio

Scorpio memiliki kemampuan dalam melihat peluang yang mungkin dilewatkan orang lain. Mereka tidak takut mengambil risiko dan langkah besar yang berani.

Saat sudah menetapkan tujuan menjadi kaya, scorpio akan terus berusaha sampai berhasil menjadi miliarder.

Leo

Leo dapat membuka berbagai peluang yang sulit didapatkan orang lain. Baik terjun ke dalam industri, menjadi CEO,atau membangun bisnis sendiri.