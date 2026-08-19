Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 19 Agustus 2026 | 22.52 WIB

3 Zodiak Ahli Soal Urusan Asmara, Couple Goals yang Membuat Iri Banyak Orang

Ilustasi sepasang kekasih/Magnific - Image

Ilustasi sepasang kekasih/Magnific

JawaPos.com - Beberapa zodiak secara alami lebih memilih menjalani hubungan asmara dengan logika.

Mereka mampu menyeimbangkan antara perasaan dan logika, sehingga hubungan yang mereka jalani tetap terasa stabil.

Tidak heran jika mereka sering disebut sebagai pasangan yang sukses menginspirasi banyak orang sebagai couple goals.

Berdasarkan informasi dari laman //timesofindia yang dikutip pada (19/08) berikut daftar zodiak yang paling ahli dalam urusan asmara.  

Taurus menghargai stabilitas dan rasa aman dalam hubungan asmara. Mereka dikenal konsisten dan serius dalam membangun komitmen jangka panjang daripada HTS yang didasari perasaan sesaat.

Mereka lebih sering  menunjukkan kasih sayang melalui tindakan nyata seperti menciptakan rumah yang nyaman bagi pasangan.

Virgo mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan bersama pasangannya. Mereka penuh perhatian dan teliti, serta biasanya meluangkan waktu untuk memahami kebutuhan pasangan dan mencari solusi yang masuk akal saat muncul masalah.

Mereka tidak mudah terbawa oleh emosi sesaat.sebaliknya, mereka akan lebih fokus membangun hubungan yang sehat.

Capricorn dikenal disiplin serta memiliki tujuan yang jelas dalam membanun hubungan asmara. Mereka menghargai komitmen serta tidak mudah menyerah saat menghadapi berbagai masalah.

Mereka juga lebih memilih menghadapi berbagai tantangan dengan pola pikir yang lebih realistis. 

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Asmara Zodiak Aries Rabu, 19 Agustus 2026: Jangan Abaikan Diri Sendiri - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Aries Rabu, 19 Agustus 2026: Jangan Abaikan Diri Sendiri

Rabu, 19 Agustus 2026 | 15.26 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Taurus Rabu, 19 Agustus 2026: Berani Tegaskan Batas - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Taurus Rabu, 19 Agustus 2026: Berani Tegaskan Batas

Rabu, 19 Agustus 2026 | 15.23 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Gemini 19 Agustus 2026: Berani Melepaskan yang Pergi - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Gemini 19 Agustus 2026: Berani Melepaskan yang Pergi

Rabu, 19 Agustus 2026 | 15.20 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah! - Image
1

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!

2

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

3

Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!

4

Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan

5

Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!

6

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

7

Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo

8

Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade

9

Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia

10

Prediksi Skor Thailand vs Singapura di Semifinal Piala AFF 2026, Gajah Perang Unggul Agregat 3-1

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore