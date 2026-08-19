3 Zodiak Ahli Soal Urusan Asmara, Couple Goals yang Membuat Iri Banyak Orang

JawaPos.com - Beberapa zodiak secara alami lebih memilih menjalani hubungan asmara dengan logika.

Mereka mampu menyeimbangkan antara perasaan dan logika, sehingga hubungan yang mereka jalani tetap terasa stabil.

Tidak heran jika mereka sering disebut sebagai pasangan yang sukses menginspirasi banyak orang sebagai couple goals.

Berdasarkan informasi dari laman //timesofindia yang dikutip pada (19/08) berikut daftar zodiak yang paling ahli dalam urusan asmara.

Baca Juga:Barcelona Berharap Karim Adeyemi Jadi Solusi Lini Depan Usai Kepergian Robert Lewandowski

Taurus

Taurus menghargai stabilitas dan rasa aman dalam hubungan asmara. Mereka dikenal konsisten dan serius dalam membangun komitmen jangka panjang daripada HTS yang didasari perasaan sesaat.

Mereka lebih sering menunjukkan kasih sayang melalui tindakan nyata seperti menciptakan rumah yang nyaman bagi pasangan.

Virgo

Virgo mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan bersama pasangannya. Mereka penuh perhatian dan teliti, serta biasanya meluangkan waktu untuk memahami kebutuhan pasangan dan mencari solusi yang masuk akal saat muncul masalah.

Mereka tidak mudah terbawa oleh emosi sesaat.sebaliknya, mereka akan lebih fokus membangun hubungan yang sehat.

Capricorn

Capricorn dikenal disiplin serta memiliki tujuan yang jelas dalam membanun hubungan asmara. Mereka menghargai komitmen serta tidak mudah menyerah saat menghadapi berbagai masalah.