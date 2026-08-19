5 Zodiak Ini Hidup dengan Santai, Tidak Pernah Baper Ataupun Marah Menanggapi Segala Situasi

JawaPos.com - Sebagian orang merasa harus selalu terlibat di dalam masalah,bahkan saat persoalan tersebut terkesan sepele.

Sebaliknya, ada orang-orang santai yang mampu menjaga ketenangan dan mengendalikan emosinya. Mereka dapat menjadi sosok yang tidak mudah baper saat situasi sedang kacau.

Berdasarkan informasi dari laman .yourtango.com yang dikutip pada (19/08) berikut adalah zodiak yang tidak merasa perlu ikut-ikutan di dalam masalah hidup seseorang.

Libra

Libra berusaha tidak langsung bereaksi terhadap sesuatu. Bagi libra, bersenang-senang bukan berarti mengambil situasi buruk lalu membuatnya semakin kacau.

Bagi libra, hidup harus dinikmati dengan kesederhanaan dan berusaha menemukan sisi positif di berbagai hal.

Pisces

Pisces berusaha menghindari situasi yang membuat mereka kewalahan karena hal tersebut dapat menyebabkan stres yang cukup besar.

Pisces juga dikenal sangat sensitif dan seolah mampu memahami secara intuitif apa yang dibutuhkan orang lain dari mereka.

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Taurus

Taurus membutuhkan waktu untuk memahami dan memproses sesuatu sebelum memberikan respon.

Taurus biasanya berusaha menghentikan dirinya sendiri. Jika bertindak tanpa pertimbangan, situasi justru bisa jadi jauh lebih buruk.

Aquarius