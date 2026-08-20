Ketahui Apa Itu Clean Eating dan Cara Memulai Gaya Hidup Sehat Ini

Ilustrasi rice bowl sehat/Magnific
JawaPos.com - Clean eating kini menjadi salah satu tren dari gaya hidup sehat yang banyak diperbincangkan. Pola makan clean eating ini kerap diperkenalkan oleh para influencer di sosial media, sehingga semakin banyak orang tertarik untuk mencobanya.
Pada dasarnya, clean eating mengutamakan pola makan yang seimbang dengan memilih bahan makanan yang lebih bernutrisi serta membatasi konsumsi makanan kemasan dan makanan yang telah melalui ultra processed food.
Clean eating dipandang mampu menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Pola makan clean eating dapat menurunkan berat badan, mengurangi lemak perut, serta mendukung kesehatan tubuh dalam jangka panjang.
Clean eating bisa dilakukan dengan cara sederhana dengan perubahan simpel dalam memilih dan mengolah makanan sehari-hari. Perubahans sederhana dalam memilih dan mengolah makanan ini bisa menjadi langkah awal untuk hidup lebih sehat.
Berdasarkan informasi dari laman prodiadigital.com dan aia-financial.co.id yang dikutip pada (20/08) berikut adalah tata cara clean eating sebagai investasi jangka panjang bagi kesehatan anda.
Perbanyak komposisi sayur
Mulailah menerapkan clean eating dengan membiasakan memperbanyak porsi sayuran. Setidaknya isi sebanyak ⅓ piring anda dengan sayuran.
Kandungan serat di dalamnya dapat membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan sekaligus memberikan rasa kenyang lebih lama..
Makan buah secara cukup
Selain sayuran, jangan lupakan ,buah-buahan untuk memenuhi kebutuhan harian anda. Di dalam sayuran terdapat kandungan serat, vitamin, dan mineral yang mampu mendukung kesehatan tubuh. Pilih beragam jenis buah supaya asupan nutrisi yang anda peroleh semakin bervariasi.
Konsumsi biji-bijian
Konsumsi biji-bijian dan kacang-kacangan dapat menjadi pilihan saat memulai menerapkan clean eating. Makanan seperti chia seed, kacang almond, kacang kenari, atau biji bunga matahari bisa anda jadikan alternatif camilan yang lebih bernutrisi jika anda ingin ngemil.
Variasikan sumber protein
Asupan protein yang beragam dapat membuat tubuh anda mendapatkan nutrisi yang lebih beragam. Anda bisa mengkombinasikan sumber protein hewani dan nabati, seperti seperti tahu, tempe, telur, ikan, dan kacang.
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Jawa Pos
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