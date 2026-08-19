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Irfan Ferdiansyah
Rabu, 19 Agustus 2026 | 23.24 WIB

7 Cara Tak Terduga yang Sebenarnya Dapat Menghadirkan Lebih Banyak Kebahagiaan dalam Hidup

seseorang yang berjumpa dengan banyak kebahagiaan./Magnific/pikisuperstar - Image

seseorang yang berjumpa dengan banyak kebahagiaan./Magnific/pikisuperstar

JawaPos.com - Kebahagiaan sering kali kita bayangkan sebagai sesuatu yang datang setelah hidup menjadi sempurna. Kita berpikir akan lebih bahagia ketika memiliki lebih banyak uang, mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, menemukan pasangan yang tepat, membeli rumah, mencapai target tertentu, atau akhirnya terbebas dari berbagai masalah.

Namun, psikologi memberikan gambaran yang jauh lebih menarik.

Kebahagiaan tidak selalu muncul karena kita mendapatkan sesuatu yang besar. Dalam banyak kasus, rasa bahagia justru tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang tampaknya tidak berhubungan dengan kebahagiaan. Bahkan, beberapa hal yang sekilas terasa tidak menyenangkan—seperti mengatakan "tidak", mengalami kegagalan, mengurangi pilihan, atau melakukan sesuatu untuk orang lain—justru dapat membuat kehidupan terasa lebih bermakna.

Dilansir dari Psychology Today pada Senin (17/8), terdapat tujuh cara yang mungkin terdengar tidak terduga, tetapi memiliki dasar yang kuat dalam psikologi dan dapat membantu meningkatkan kualitas kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari.

1. Berhenti Mengejar Kebahagiaan Setiap Saat

Ini mungkin terdengar paradoks.

Bukankah tujuan hidup adalah menjadi bahagia? Mengapa justru kita disarankan untuk berhenti mengejar kebahagiaan?

Masalahnya bukan pada keinginan untuk bahagia, melainkan pada ketika kebahagiaan dijadikan sebagai sesuatu yang harus terus-menerus dirasakan.

Ketika seseorang terlalu fokus pada pertanyaan, "Apakah saya sudah bahagia?", ia justru dapat menjadi terlalu sadar terhadap keadaan emosionalnya. Setiap kali merasa sedih, bosan, kecewa, atau cemas, ia mungkin menganggap dirinya gagal menjalani kehidupan.

Padahal, emosi negatif merupakan bagian normal dari kehidupan.

Editor: Hanny Suwindari
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