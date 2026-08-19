Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 19 Agustus 2026: Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (Freepik)
JawaPos.com - Hari ini, zodiak Libra mungkin akan menjadi pusat perhatian. Libra akan menjadi sorotan, sehingga menerima pujian serta sanjungan yang sangat pantas didapatkan.
Tentu saja, pujian ini akan diberikan atas semua usaha dan kerja keras yang telah Libra lakukan akhir-akhir ini. Nikmati hari ini, tetapi jangan sampai hal itu membuatmu sombong.
Segala sesuatunya mungkin berjalan tidak sesuai rencana bagi zodiak Scorpio. Akibatnya, Scorpio bisa mengalami rasa rendah diri. Hari ini, sangat penting untuk tetap tenang dan tidak membiarkan emosi menguasai diri.
Scorpio harus menyadari risiko saat membiarkan teman dekat atau anggota keluarga memanfaatkan. Selalu ingat bahwa Scorpio kompeten dan percaya diri, jadi percayalah pada intuisi dan bertindaklah sebagai penilai terbaik atas keadaan sendiri.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Rabu, 19 Agustus 2026.
Libra (23 September – 22 Oktober)
Sebaiknya zodiak Libra waspada terhadap orang-orang yang mendekati dan tidak terbawa oleh fantasi romantis tentang cinta. Terkait karir, lebih baik Libra mencari bimbingan dari seorang profesional saat bingung tentang pilihan karir.
Sementara itu, konsumsi makanan dengan bijak untuk menghindari rasa lesu atau sakit. Terkait keuangan, pastikan melakukan riset jika Libra mempertimbangkan untuk membeli rumah yang tepat.
Cinta Libra
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!
Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan
Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo
Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade
Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia
Prediksi Skor Thailand vs Singapura di Semifinal Piala AFF 2026, Gajah Perang Unggul Agregat 3-1