Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 19 Agustus 2026: Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Libra mungkin akan menjadi pusat perhatian. Libra akan menjadi sorotan, sehingga menerima pujian serta sanjungan yang sangat pantas didapatkan.



Tentu saja, pujian ini akan diberikan atas semua usaha dan kerja keras yang telah Libra lakukan akhir-akhir ini. Nikmati hari ini, tetapi jangan sampai hal itu membuatmu sombong.



Segala sesuatunya mungkin berjalan tidak sesuai rencana bagi zodiak Scorpio. Akibatnya, Scorpio bisa mengalami rasa rendah diri. Hari ini, sangat penting untuk tetap tenang dan tidak membiarkan emosi menguasai diri.



Scorpio harus menyadari risiko saat membiarkan teman dekat atau anggota keluarga memanfaatkan. Selalu ingat bahwa Scorpio kompeten dan percaya diri, jadi percayalah pada intuisi dan bertindaklah sebagai penilai terbaik atas keadaan sendiri.



Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Rabu, 19 Agustus 2026.



Libra (23 September – 22 Oktober)

Sebaiknya zodiak Libra waspada terhadap orang-orang yang mendekati dan tidak terbawa oleh fantasi romantis tentang cinta. Terkait karir, lebih baik Libra mencari bimbingan dari seorang profesional saat bingung tentang pilihan karir.



Sementara itu, konsumsi makanan dengan bijak untuk menghindari rasa lesu atau sakit. Terkait keuangan, pastikan melakukan riset jika Libra mempertimbangkan untuk membeli rumah yang tepat.