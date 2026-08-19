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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 19 Agustus 2026 | 07.31 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 19 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Freepik)

JawaPos.com - Hari ini, meskipun zodiak Aquarius mengalami kesulitan dalam bergaul, yakinlah bahwa keluarga akan selalu ada untuk Aquarius. Terlepas dari perselisihan dan ketegangan yang terjadi, pada akhirnya Aquarius akan menyadari bahwa tidak ada orang lain yang memahami sebaik keluarga sendiri. 

Aquarius harus melakukan upaya khusus untuk menunjukkan kasih sayang dan penghargaan, dengan melakukan lebih dari yang mereka harapkan. Ini akan mengarah pada hubungan yang lebih dalam dengan mereka.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Rabu, 19 Agustus 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak Aquarius harus keluar untuk bertemu seseorang yang menarik untuk dijadikan pasangan. Terkait karir, Aquarius memiliki peluang untuk bertemu dengan seorang profesional yang memotivasi.

Sementara itu, fokuslah memperbaiki kebiasaan hidup dan beralih ke gaya hidup yang lebih sehat. Pada sisi keuangan, cobalah meminta nasihat dari seseorang yang bijaksana jika ingin melakukan pembelian properti.

Cinta Aquarius

Hari ini mungkin membawa kesempatan istimewa, dimana Aquarius dapat keluar, bersenang-senang, dan bertemu orang-orang baru. Gunakan pakaian yang menarik perhatian agar diperhatikan orang lain. 

Kemungkinan besar, ada seseorang yang sangat istimewa di antara banyak orang tersebut. Secara keseluruhan, hari ini penuh kesenangan dan tawa, jadi nikmatilah.

Editor: Candra Mega Sari
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